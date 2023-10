HOROR! VOJVOĐANKU UJEO KOMARAC, SADA ŽIVI KAO BILJKA Lekari otkrili uzrok, pa usledio ŠOK: Tvrde da ovakav slučaj još nisu videli

Žena (65) iz Crvenke od 21. septembra živi kao biljka. Pre tog dana, bila je vredna, aktivna i žena puna energije, a onda se srušila u dvorištu svoje kuće i prestala da priča i hoda. Kako kaže njena porodica, lekari su potvrdili da je uzrok virus Zapadnog Nila.

Ova neverovatna priča počela je nakon kafe sa komšijama, a kako nam kaže njen sin, tog dana, kao i svakog drugog delovala je normalno. Volela je da radi u bašti, te je stalno bila napolju, a kada su se komšije razišle, odjednom je samo pala na zemlju. Porodica je prvo mislila da joj je skočio pritisak, ipak, ono što ih je dočekalo nisu mogli ni da sanjaju u najgoroj noćnoj mori.

foto: Shutterstock

- Pili smo kafu u dvorištu, kada smo ispratili komšije i familiju ona je ustala i samo se srušila. Nismo znali šta se dešava. Mislili smo da joj se slošilo ili da joj je pritisak visok. Dozivali smo je ali nije reagovala, iako je bila pri sebi. Odmah smo zvali Hitnu pomoć. Došli su lekari i doktor joj je rekao da prati njegov prst kako bi proverio da li će reagovati. Međutim, ona nije ni mogla da gleda u prst, već je delovala potpuno izbezumljeno i oči su joj lutale. Bilo je jezivo - priča jedan od članova porodice nesrećne žene.

Lekari su je odmah odveli u bolnicu u Somboru i nakon pregleda predložili porodici da se vrate kući. Ipak, situacija se nije poboljšala, te je već sledećeg dana hospitalizovana u Somboru.

- To veče odveli su je u bolnicu, ali su je i vratili kući uveče jer su mislili da je prolazno, ali i sledeće jutro je bilo isto. Ona nije mogla da stoji, da se pomera, a ni da priča. Ponovo su je vratili u bolnicu jer nismo znali šta ćemo i onda su krenule analize. Radili su sve rezultate, vadili krv, urađeno je sve moguće, a lekari su konstatovali da je u pitanju virus Zapadnog Nila i da ovakav slučaj još nisu videli - pojašnjava porodica ove žene.

Prizor je jeziv svaki put kada odu u posetu. Žena koja je do pre mesec dana bila poletna i energična sada ne progovara, a ne može čak ni da ustane sama.

foto: Shutterstock

- Ona je kao biljka. U bolnici je već više od mesec dana i pomaka nema. Ona samo spava i uopšte ne ustaje iz kreveta, ne priča, ne šeta. Prima infuziju, a hrane je preko sonde - dodaju zabrinuti članovi familije.

Ono što najviše zabrinjava i lekare, ali i porodicu jeste činjenica da su joj svi rezultati dobri.

- Mi smo ogorčeni, a rezultati su joj svi dobri, ništa ne pokazuje da nešto nije u redu, to nas najviše i brine. Rezultati dobri, a žena poluživa. Sada su odradili i magnetnu rezonancu glave, pa čekamo i te rezultate da vidimo šta ćemo dalje. Nekoliko dana je bila i u Novom Sadu u Kliničkom centru, ali nisu ni tamo znali šta da urade, analize još traju, pa su je vratili u Sombor - pričaju oni.

Porodica je utučena. Svaki dan se nadaju da će čuti neku dobru vest, da će im se obratiti, pozdraviti ih i osmehnuti se. Ipak, doktori strahuju da postoji velika šansa da ne prohoda.

foto: Shutterstock

- Jako nam je teško, ne možemo da poverujemo da joj se život promenio u jednom danu. Mnogo brinemo jer ne znamo šta nas čeka u budućnosti, a lekari prognoziraju da je velika šansa da neće moći da hoda i da priča ni kada se oporavi, možda će morati sve ponovo da uči - kažu oni.

Veruju da je do ujeda komarca došlo kada je obavljala poljoprivredne poslove. S obzirom na to da imaju baštu, ali i mnogo domaćih životinja, ona je retko bila u kući, a nikada se nije obazirala kada bi videla ujede, jer kako kaže porodica, to je normalno kada radite u prirodi.

Sada mogu samo da se nadaju njenom oporavku, a kako kažu, ne preostaje im ništa osim da se mole za nju.

- Ipak, verujemo u najbolje i nadamo se da će doći do pomaka. Sada nam ne preostaje ništa drugo osim da čekamo i molimo se - zaključuje porodica ove žene.

Preporuke Instituta "Batut" za zaštitu od komaraca

- koristite repelente na otkrivenim delovima tela prilikom boravka na otvorenom

- nosite odeću dugih rukava i nogavica, svetle boje. Najbolje je da bude komotna, jer komarci mogu da ubadaju kroz pripijenu odeću.

- izbegavajte boravak na otvorenom u periodu najintenzivnije aktivnosti komaraca – u sumrak i u zoru

- koristite zaštitne mreže protiv komaraca na prozorima, vratima i oko kreveta

- ako je moguće, boravite u klimatizovanim prostorima, broj insekata u takvim uslovima značajno je smanjen

- izbegavajte područja sa velikim brojem insekata, kao što su šume i močvare

- najmanje jednom nedeljno ispraznite vodu iz saksija za cveće, posuda za hranu i vodu za kućne ljubimce, iz kanti, buradi i limenki

- uklonite odbačene gume i druge predmete koji mogu da prikupljaju vodu

foto: Shutterstock

Virus Zapadnog Nila registrovan kod 90 osoba

Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Milan Jovanović Batut" najviše prijavljenih slučajeva je iz Južnobačkog okruga - 24, a zatim iz Beograda - 23.

Grоznicа Zаpdnоg Nilа је sеzоnskо оbоljеnjе kоје sе prеnоsi ubоdоm zаrаžеnоg kоmаrcа.

Kurir.rs/Telegraf