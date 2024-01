DANIJEL ČIM SE RODIO "ZARADIO" 70.000 DINARA: Majka prve lozničke bebe dobila poklone od grada

Danijelu Barić, iz lozničkog sela Joševa, majku prve bebe rođene ove godine u porodilištu Zdravstvenog centra "Loznica", u sredu su posetili i uručili joj poklon paket sa proizvodima namenjenim za novorođenčad, član Privremenog organa Dejan Stalović i predstavnik lokalne samouprave Ljubinko Đokić. Ona je dobila i novčani iznos od skoro 70.000 dinara u visini prosečne zarade na području Grada Loznice,

Njoj je ovo četvrto dete, kod kuće je čekaju dve ćerke i sin, a srećna majka se zahvalila na darovima i rekla da će se prvi žitelj Loznice rođen u 2024. zvati Danijel.

foto: Facebook/ZC Loznica

Đokić je kazao da se grad raduje svakom novom detetu, da ih je u lozničkom porodilištu lani rođeno 906 i da se nada da će u tom pogledu započeta godina biti bolja, a broj novorođenčadi četvorocifen. Podsetio je da Loznica ima niz mera kojima podržava natalitet, osim finansiranja vantelesne oplodnje, gde poslednjih godina za tu svrhu izdvaja u budžetu šest miliona dinara, po paru maksimalno 350.000 dinara, i na druge načine pomaže porodice sa decom. Tako roditelji dobijaju 15.000 dinara iz budžeta za svako prvorođeno dete, za drugo, treće i četvrto po 20.000, a onima koji dobiju blizance, odnosno trojke po 40.000, odnosno 50.000 dinara. Svi koji su do kraja 2017. dobili treće dete ostvaruju pravo na određenu novčanu naknadu do njegovog punoletstva dok nezaposlene porodilje, odnosno roditelji do navršenih godinu dana deteta ostvaruju iz budžeta pravo od 10.000 dinara mesečno. Grad podržava i one koji odluče da prvi put razmene burme i njima iz gradske kase pripada nadoknada u visini jedne prosečne plate isplaćene na teritoriji Loznice za mesec kada su sklopili brak.

Kurir.rs/T.I.