BESPLATNA ŠKOLA SKIJANJA ZA MALIŠANE: Dragan Marković Palma: Naša deca ravnopravna sa onom u Evropi!

U jagodinskom izletišu Potok danas je počeo sa radom Zimski centar sa skijalištem i sankalištem za decu, koji je na ovogodišnjem početku rada obišao i predsednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma.

foto: Foto: Grad Jagodina

foto: Foto: Grad Jagodina

- Ovo je šesta godina kako u Jagodini radi zimski centar u čijem sastavu je skijalište i sankalište za decu. Grad Jagodina je obezbedio Top za pravljenje veštačkog snega, tako da kada nigde nema snega, u Jagodini ga ima. Škola skijanja za decu je besplatna što podrazumeva kompletnu skijašku opremu, ski pas i instruktora skijanja. Mi smo kao grad obezbedili sve uslove da naša deca gde god da se nađu u Evropi budu ravnopravna sa svom ostalom decom, a to je da znaju da skijaju, da plivaju i da klizaju. To znači gde god da se u Evropi nađu deca iz Jagodine niko ne može da kaže „to su seljaci iz unutrašnjosti Srbije“, već imaju sve uslove kao i sva ostala deca u Evropi i bolje od mnogih. U Jagodini je prvi Akva park koji je napravljen u Srbiji gde deca uče da plivaju, a postoji i zatvoreni bazeni koji je napravila jedna privatna kompanija, a Grad Jagodina će plaćati školu plivanja za školsku decu koja to žele i da im to bude čas fizičkog. U Jagodini već 18 godina radi klizalište koje je u vlasništvu grada, a dnevna cena klizanja je 100 dinara sa kompletnom opremom. Na skijalištu u Jagodini 200 dece godišnje nauči da skija. U februaru ove godine Grad Jagodina će svu decu koja su naučila da skijaju na skijalištu u Jagodini voditi tri dana na Kopaonik. Cilj nam je da se što više dece bavi sportom, jer sport može da pobedi svaki psihički umor. Grad Jagodina će i u narednom periodu nastaviti sa prepoznatljivom politikom koja traje već 20 godina, a koja glasi „Deca i mladi su zakon“ - izjavio je Dragan Marković Palma.

