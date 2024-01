KUPIO JE CENZUS KROZ EU FONDOVE I KONKURIŠE NA PROJEKTIMA KOD ĐILASA! Đurđević Stamenkovski OŠTRO o Milošu Jovanoviću

Milica Đurđević Stamenkovski, predsednica stranke Zavetnici oglasila se povodom postizbornih postupaka Miloša Jovanovića, predsednika Nove DSS.

- Postizborni nastupi Miloša Jovanovića su, nažalost, dokaz da je nastavio da konkuriše sa planovima i projektima kod Đilasa i njegove koalicije. Sve ono što govori i radi liči na aktivnosti nevladine organizacije koja konkuriše kod EU fondova. To je donekle razumljivo, jer je tako kupio cenzus i ogroman prostor u prozapadnim medijima tokom kampanje. Da li je u pitanju otplata duga ili nešto drugo, manje je bitno - rekla je Đurđević Stamenkovski u saopštenju.

Istakla je da Jovanović "produbljuje podelu unutar Srbije."

- Posebno je upadljiva neodgovornost Jovanovića koji govori o biranju strana, tvrdeći da smo i ja i politička stranka koju predstavljam na ”drugoj strani”. Biranje strana je luksuz koji Srbija ne može da priušti u ovom trenutku. Dakle, nije to puko opredeljivanje između blokova, nego zagovaranje duboke političke deobe koja razbija poziciju Srbije - kazale je i dodala:

- Šta znači biranje strana danas - na kojem ćete mediju da gostujete? Da li se strane biraju tako što postajete miljenik medija na kojima je juče rečeno da je Banjska dokaz da je Ališa Kerns bila u pravu kada je optužila Srpsku pravoslavnu crkvu da švercuje oružje. I ako govorimo o prvim i drugim stranama, on je na strani druge - Srbije. Nejasno je zašto se bavi mojom ulogom, nigde ga pomenula niti komentarisala nisam, čuvala sam obraz desnice i pre i posle izbora. Kad su pohvale u pitanju, da, predsednik države me pohvalio, kao što je Miloš Jovanović hvalio Vulina. Ne znam zašto je Jovanović to dramatično doživeo. U svakom slučaju, nadam se, da sve ovo što radi sada ima smisla za njegovu karijeru, i da će konačno biti prihvaćen kao kandidat novog DOS-a, mada s obzirom na to na koga se oslanja, trebalo bi da razmisli više puta - rekla je Đurđević Stamenkovski.

Srpska zastava izostaje na protestima, ali ne i zastava EU.

- Patriotskoj javnosti bi bilo mnogo interesantnije da čuje, kako to da zastava Srbije može da izostane na protestima SPN, ali zastava EU nikako. Bilo bi bolje da svoje kontakte sa ambasadama Miloš iskoristi za otpor velikom pritisku sa Zapada na Srbiju, nego što je odlučio da bude refleksija tog pritiska - zaključila je ona.

