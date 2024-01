LOZNIČANI SE SPREMAJU ZA BOGOJAVLJENJE: Prijava učesnika na dan plivanja ZA ČASNI KRST na jezeru kod mosta na Šepku FOTO

LOZNICA – Povodom velikog pravoslavnog praznika Bogojavljenja za časni krst će se plivati 19. januara u podne, kod restorana ‘‘MN’‘, u blizini mosta na Šepku, ali ne u Drini već obližnjem jezeru kao i prošle godine. Ponovo će organizator biti Moto-klub ‘’Blek dragons’’ uz podršku Crkvene opštine novolozničke, Grada Loznice i Turističke organizacije.

Svi učesnici treba da se prijave na dan plivanja, najkasnije do pola dvanaest, a onda sledi lekarski pregled, osvećenje časnog krsta, blagosiljanje plivača i plivanje na stazi dugoj 33 metra. Za najuspešnije su pripremljene prigodne nagrade, a za sve posetioce biće obezbeđeni topli napici, besplatno kuvano vino, kuvana rakija i čaj. U Loznici je ovakvo nadmetanje počelo 2015. godine, a prvi pobednik bio je profesor istorije, Lozničanin Đorđe Vukmirović. Tada se plivalo po kiši, a nadmetalo se trinaest plivača. Pobednik drugog bogojavljenskog plivanja u konkurenciji 23 plivača bio je Nikola Stepanović iz Loznice.

foto: Kurir/T.Ilić

Lozničanin Đorđe Rakić pobedio je 2017, a sledeće godine ponovo je prvi stigao do krsta u konkurenciji 36 plivača. Tada su u Drinu skočile i dve devojke. Zbog ‘‘organizacionih poteškoća’‘, kako je to rečeno, pre pet godine, Lozničani nisu plivali za časni krst, ali im je to omogućeno 2020. Tada je Vukmirović drugi put osvojio časni krst u Loznici. U hladnu reku je na minus jedan, ušao čak 61 plivač, među njima i tri dame, a više stotina Lozničana prisustvovalo je manifestaciji. Zbog pandemije kovida - 19 nije se plivalo 2021, a plivanje za časni krst od strane crkve i lokalne samouprave zvanično nije bilo organizovano ni naredne godine.

Na Bogojavljanje se pre dve zime ipak plivalo jer je Lozničanin Miroslav Popović, sekretar Moto-kluba ‘‘Blek Dragons’‘, u želji da se sačuva tradicija uz pomoć prijatelja organizovao takav događaj. Plivalo je trinaest muškaraca i devetnaestogodišnja Lozničanka Jelena Lekić, a, uz dogovor učesnika, časni krst je pripao najmlađem plivaču, dvanaestogodišnjem Luki Biberčiću iz Loznice.

foto: Kurir/T.Ilić

Lani se zbog visokog vodostaja Drine nije plivalo u reci već u susednom jezeru, na plus dvanaest stepeni, po vetru i jakom pljusku, u vodu je ušlo više od sto plivača, a među njima je bilo i desetak žena. Pobedio je pedesetjednogodišnji Aleksandar Lekić u muškoj, a devetnaestogodišnja Ana Tijanić u ženskoj konkurenciji.

Ove godine očekuje se učešće još većeg broja plivača ne samo iz lozničkog kraja već i iz okolnih mesta kao i sa druge obale Drine. Podsetimo, krajem prošle godine u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasleđa, upisano je šest elemenata ‘’živog nasleđa“ Srbije, a među njima je i plivanje za Bogojavljenski krst.

Kurir.rs/T.I