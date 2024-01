EMOCIJE DO NEBA! TRADICIONALNA PROSLAVA U DOMU VOJSKE: Neraskidivo srpsko-makedonsko prijateljstvo i bratstvo! (VIDEO)

Neraskidivo srpsko-makedonsko prijateljstvo još jednom uz bogat kulturno umetnički program pokazalo da bratske veze i ljubav ne poznaju granice!

Udruženje srpsko-makedonskog prijateljstva ,,Šar planina u Beogradu organizovalo je tradicionalno srpsko-makedonsko veče u Domu vojske.

- Svake godine mi iz rukovodstva sa nestrpljenjem čekamo goste koji nam uveličali slavlje i podignu emocije do neba. Proslu godinu smo uspesno obelezili proslavom u Domu vojske. Svi se veselimo do kasnih sati i vraćamo u detinjstvo i mladost.Zahvaljujem se mojim vitezovima vina iz zemlje i inostranstva koji su me uvek podržali u svim akcijama. - izjavila je predsednica udruženja i kraljica vina Lila Ražnatović.

Zvezda večeri i ,,balkanski Pavaroti,, Ljubiša Ilijev učesnik emisije ,,Nikad nije kasno,, imao je svoj šou program koji je publiku vinuo u nebesa van vremenskim hitovima.

- Publika je željna veselja a prava pesma kad pogodi dugo se pamti, gostujem po okolnim zemljama i publika ima sličan repertoar, a merak nema cenu i granice onda svi uživamo. - u dahu je izjavio proslavljen vokalni solista Ljubiša Ilijev.

