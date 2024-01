VELIKI BROJ PRIJAVLJENIH ZA PLIVANJE ZA ČASNI KRST U UŽICU: Za dva dana prijavljeno 75 učesnika, a među njima i jedna DAMA

Za plivanje za Časni krst na Bogojavljenje, 19. januara, u Užicu za dva dana se prijavilo 75 učesnika.

- Prošle godine je plivalo 74, a sada je već prijvaljeno 75 učesnika. Od toga je jedna dama koja pliva svake godine i imamo pet maloletnih lica, koji imaju saglasnost oba roditelja, što je obavezno kada su u pitanju maloletnici.

Najmlađi je 2011. godište – rekao je Nenad Đokić, direktor ustanove Veliki park, koja je u organizaciji ovog plivanja.

Prijave se mogu podneti do sutra do 11 časova na klizalištu od 9 do 22 časa.

Plivanje počinje u 10 časova, a pre toga sa početkom u 9 časova ispred crkve Svetog Đorđa krenuće litija.

Ko osvoji Časni krst dobija zlatnik, a svi učesnici će imati poklon od SPC.

