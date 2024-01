"SA SELA SAM, NAVIKLA SAM DA SE KOMŠIJA POŠTUJE A OVDE..." Srpkinja prešla s dečkom u grad pa progovorila o PAKLU koji proživljava

Živeći u iznajmljenom stanu, jedan par iz Srbije priznao je da od prvih komšija svakodnevno doživljava neprijatne situacije i to zbog banalnog razloga za koji, tvrde, uopšte nisu krivi.

Srpkinja koja već par godina zajedno sa dečkom živi u stanu koji iznajmljuju, potražila je savet od srpskog dela Redita upitavši na koji način može rešiti problem sa komšijama. Kako je objasnila, zbog odluke stanodavca da svoj stan ne želi da proda prvom komšiji, oni sada ispadaju "kolateralna šteta" preživljavajući "višečasovno nerviranje" svaki dan.

"Živim sa dečkom u iznajmljenom stanu. On je tu živeo pet godina, ja sam ovde već skoro dve. U zgradi živi još jedna porodica. Zbog glavnog problema da komšija nije mogao da kupi stan koji iznajmljujemo (vlasnik stana ne želi da ga proda) mi nekako ispadamo kolateralna šteta.

foto: Shutterstock

Prvo - sa sela sam, navikla sam da se komšija, pogotovo prvi i ceni i poštuje. Od studentskih dana sam podstanar i uvek sam bila kulturna prema svim svojim komšijama. Nikada problema nije ni sa dečkom imao - i on se trudio da razvije normalan odnos sa celom porodicom. Pustili smo to nakon nekog vremena, javimo se u prolazu kada se sretnemo iako nailazimo na tišinu - šta ćeš.

"Ovo je treći put da nam je auto udaren"

Ispred dvorišta zgrade je upisana žuta linija, kako je tada rekao dečku oni su to zakupili od grada. Javna površina je u pitanju, nije zona parkiranja. Nikad to mesto nismo ni koristili. Pre te linije, ispred dvorišta drugih komšija ostavimo auto, ako negde u ulici nema mesta. Ovo je treći put da nam je auto udaren dok se vraća u rikverc i ostavi svoj auto tačno da se ni papir ne može provuci između tablica. Od mesta našeg auta i početka njegove žute trake ima solidnih pola metara. Ima prostora za tri auta u dužini te linije. Ako može neko da me posavetuje šta da radimo, jer od ovog stresa i besa oka nisam sklopila", napisala je ona.

foto: Shutterstock

"Zbog toga organski ne podnosim stanove"

Njena objava naterala je mnoge da je posavetuju da se odmah obrati policiji, jer su samo uz pomoć nadležnih rešavali slične probleme i da žuta linija bez znaka da je privatni parking verovatno ne znači ništa. A oni drugi su joj priznali da su se čitajući njenu objavu i sami iznervirali.

"Prvo i osnovno, ne mogu oni parking mesto da zakupe od grada, tako da je to laž. Ako postoji žuta linija, onda ona uglavnom predstavlja mesto gde se ne može parkirati, ali ovde sam poprilično siguran da su oni to sami uradili. Za ovo zovete komunalce ili inspekciju", "Nemam savet, ali te razumem sve i zato organski ne podnosim stanove, prve komšije sa sela se uvek ispomažu, ovo što se tebi dešava je užas", "Uh kako se iznerviram kad ovako nešto pročitam, ja bih zvao komunalnu miliciju i sve institucije koje treba, zato što je uzurpirao javnu površinu. Onda bih mu SVAKI dan zvao pauka da ga diže, kad zatvori nekog", pisali su joj oni.

Kurir.rs/Blic

Preneo: M. N.

