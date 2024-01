"OČEVI SU SE U SALAMA ONESVEŠĆIVALI" Grujičić o prisustvu partnera na porođaju: Na kraju više vode računa o njima nego o majkama

Ministarka zdravlja doktorka Danica Grujičić osvrnula se na slučaj Marice Mihajlović navodeći da je dobro što je izašla u javnost sa svojom ispovešću jer je problem akušerskog nasilja sada postao vidljiv. Ona je istakla da je neophodno promeniti način rada kada su ovako drastični slučajevi u pitanju i navela da je neophodno sačekati rezultate obdukcije kako bi se dobili konačni uzroci smrti bebe.

Ministarka zdravlja Danica Grujičić najavila da će timovi ovog ministarstva u narednih mesec dana završiti započeti obilazak svih porodilišta u Srbiji, a zatim odrediti prioritete i krenuti u radove. Kako je istakla u gostovanju na "Prva TV" poslata je inspekcija u Opštu bolnicu Sremska Mitrovica kako bi se utvrdio princip rada i sve okolnosti koje su dovele do smrti bebe Marice Mihajlović.

- Ono što je dobro urađeno kada je u pitanju slučaj Marice Mihajlović i akušerskog nasilja koje je doživela je da je taj lekar uhapšen. Da bi se ovakve situacije sprečile, mora da se promeni način rada kada se desi nešto što je neočekivano, a smrt deteta na porođaju je ipak neočekivana, istakla je ministarka Danica Grujičić.

Ona je iznela i primedbu bolnici, koja nije odmah odreagovala.

- Trebalo je na jutarnjem sastanku to sve proveriti, odmah napraviti unutrašnju stručnu kontrolu. Taj dan, ali ili sutradan, pošto su ljudi koji su bili dežurni otišli kući, uzeti izjave od svih, obavestiti pokrajinskog sekretara ili Ministarstvo zdravlja, svejedno. Mi smo poslali zdravstvenu inspekciju i Republička stručna komisija se izjasnila da je neophodno napraviti spoljnu stručnu proveru kvaliteta rada u Sremskoj Mitrovici - kaže ministarka Grujičić.

Kako je navela, doktori se razlikuju po tome kako se ponašaju u momentima kada krenu komplikacije.

- Nikada, ja ne vidim zašto bi bilo problem da se pozove i drugi kolega, i stariji kolega, i neko iskusniji, nema sujete kada je život pacijenta u pitanju, u ovom slučaju život majke i život novorođenog deteta - kaže ministarka Grujičić.

foto: Nemanja Nikolić

Kolege iz Novog Sada uradile sve da beba oživi

- Obdukcija je urađena. Kolege iz Novog Sada su uradile sve da dete preživi. U Vranju takođe, tu su i uspeli. Čekamo da vidimo konačne rezultate da vidimo i onda će porodica moći da tuži i Lekarsku komoru i Vojvodinu i da pokrene parnični postupak. Da li će biti krivična prijava ili ne, to će odlučiti tužilaštvo - kaže Danica.

Ocenjuje da porođaj Marice ne bi nazvala nestručnim, ali ne isključuje mogućnost da je napravljen neki propust ili greška.

- Ljudi moraju da shvate da su se vremena promenila, i da je sada dostupno da neko unese telefon i snima. Vi kao država ne možete odgovarati za nečije domaće vaspitanje - kaže ministarka Grujičić.

Podvlači da mora da bude kažnjivo ako se neko ponaša grubo, ako vređa i ako vrši bilo kakav vid nasilja nad pacijentom. Međutim, dodaje i da ponekad neke stvari mogu delovati nasilno, a da je u pitanju samo najobičniji lekarski postupak.

- Opet mora da se zna i do kada ide taj postupak i kada je vreme da se ide na carski rez. Ako se neko odluči da ne uradi carski rez, mora da postoji dobro objašnjenje zašto se nije odlučio na to. Ne mogu ja, kao neurohirurg da govorim o tome, to moraju ginekolozi da kažu - kaže Danica Grujičić.

Pojavilo se akušersko nasilje i mora da se reaguje

- Pojavio se problem akušerskog nasilja i mora da se reaguje. Mora da se vidi ko je tu odgovoran, ističe Danica Grujičić i navodi da su najodgovorniji oni koji rukovode ustanovama.

- Načelnici odeljenja moraju da znaju s kim rade, kako rade i očito moraju više da budu prisutni na svojim klinikama. Što se mene tiče, iz bolnice Sremska Mitrovica morali su da odreaguju odmah. Smrt bebe je u pitanju. Direktor je morao da dođe do nje, u krajnjem slučaju morali su da porazgovaraju sa njom - kaže Danica Grujičić.

Ima divnih primera dobrih i empatičnih sestara i lekara

Država ne može da odgovara za nečije domaće vaspitanje, ali moraju da se znaju korektna pravila ponašanja, kaže ministarka Grujičić.

- Ima zaista divnih, divnih primera. Divnih, predivnih. I nekako mi se čini da nismo ni fer prema njima, kada uopštavamo i generalizujemo stvari. Sve ima svoje ime i prezime. Ako nešto nije u redu, molim vas prijavite - kaže ministarka Grujičić.

Navodi da bez obzira na to koliko je neko umoran, ponašanje mora da bude adekvatno, jer je lekar tu pre svega zbog pacijenta.

- Pacijent mora da bude uvek u centru pažnje. I pacijent, jednostavno, mora da se ispoštuje, čak i nekada kada nije korektan. Ljudi su uplašeni. Čim legnete u bolnicu, vi mislite kraj sveta. S druge strane, pacijenti imaju pravo da budu i psihički izmenjeni. Pacijenti imaju pravo da imaju tumorne mozgove. Pacijenti imaju pravo da budu psihijatrijski bolesnici... Postoji postupak kako morate da reagujete u određenim situacijama - kaže ministarka zdravlja.

Podvlači i da je jako važno da se u svakom momentu vodi računa o dostojanstvu pacijenta i da, ukoliko to želi, otac treba da bude na porođaju, ali samo ukoliko ima snage da to izdrži.

- Naravno, bilo je onih koji su se onesvešćivali, pa su lekari morali da vode više računa o njemu, nego o majci - kaže Danica Grujičić.

Napominje i da je u ovom slučaju izuzetno važno voditi računa o organizaciji.

Biopsija da bude urađena za nedelju dana

Kada su u pitanju onkološki bolesnici, ministarka ističe da je cilj da se naše zdravstvo ugleda na ona efikasna, poput Danske.

- Naš cilj je, kao u Danskoj, ako se uspostavi kancer, biopsija mora da bude urađena za nedelju dana. Ne znam da li ćemo moći ... Sve je više pacijenata sa malignom bolešću koji sve duže žive. Masa pacijenata je izlečena. Ali ono što moram da kažem, ti pacijenti se moraju pregledati redovno - kaže ministarka Grujičić.

Operacija želuca

Osvrnuvši se na slučaj devojke iz Velike Britanije koja je preminula u Srbiji zbog operacije želuca u Turskoj, ministarka Grujičić navodi da je neophodna dobra priprema koja podrazumeva niz pregleda i priprema.

- Za takve operacije neophodna je dobra priprema. Kolege su je prihvatile na Bežaniji. Bilo je oštećeno debelo crevo, a ono što je mene iznenadilo da posle samo dva dana staviti nekoga ko je patološki gojazan na avion. Ne znam šta su se dogovarali, ali očigledno je da je ta devojka imala neke simptome kada je sela na avion. Lepo je što je ta familija pohvalila naše lekare - kaže Danica Grujičić za "Prva TV".

Elektronski karton za vakcinaciju

E- karton će posedovati kompletan e-karton vakcine, tako da će svako moći da vidi kada se od čega vakcinisao, koliko te vakcine traju i koliko su zaštićeni, ističe ministarka. Ona se nadovezala i na slabu vakcinaciju protiv HPV virusa, ističući da je dokazana veza između ovog virusa i opasnog ginekološkog kancera.

Pozvala je sve žene da redovno idu na preglede.

Kurir.rs/TV Prva/Blic