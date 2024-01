POSLE 9 GODINA VRATIO SE SRBIN KUĆI U SRBIJU! Ne može da se načudi, odmah mu ovo na muškarcima zapalo za oko i nije mogao da ćuti

Muškarac iz Srbije, koji je devet godina živeo van zemlje, priznao je da je pri povratku u domovinu primetio nešto što nikada po njegovim rečima nije bilo uobičajeno za nas, a tiče se fizičkog izgleda.

Neimenovani Srbin pojasnio je u svojoj objavi na Reditu da mu se čini da smo postali debela nacija. Pored kilaže, kaže da je primetio i delimično čudan stil kod svog naroda, najpre kod muškaraca, i da veruje da to Srbi mogu "mnogo bolje".

"Posle devet godina preko sam se vratio u Srbiju, ranije sam dolazio na kraće, pa možda nisam primećivao. Čini mi se da smo poprilično podgojeni, ali iskreno i Ameri i Nemci i Česi su. Ipak, kod nas ljudi izgledaju značajno lošije, pre svega zbog oblačenja, ili mi se makar tako čini.

Prvo, previše se nose trenerke, a i to furaju neke sa onim uskim ili kratkim nogavicama pa čak i ako imaju nešto manji višak kilograma, deluju debelo. Drugo, muškarci svi nose one skini fit farmerke što izgledaju kao helanke, koje ne praštaju ni gram viška... Na kraju one preuske majice i kratke jakne.

Meni još sestrin muž kaže, 'šta fali malo pokažeš šta si radio u teretani'. A on jedno 15kg viška, diže tegove, ali ima stomak. On jeste veliki i krupan, ali to su dobrim delom mast i voda a ne mišići. Džabe, njemu to super izgleda, misli da deluje snažno. I one torbice na muškarcima, što su ranije nosili samo krkani iz Bo... To nigde drugde osim kod Marokanaca po Evropi nisam sreo. Muškarci od 30-40 godina se oblače u trenerke, uske majičice. Kragnu, košulju i cipele nose samo valjda na svadbama.

U svakom slučaju, ovakav stil sam video samo 2017. u Bugarskoj, nigde više

Stvarno tužno da ne možemo makar malo da se ugledamo na Italijane, Francuze, pa donekle i Britance, nacije koje nam fizički ni estetski nisu ni do kolena, nego na Bugare i Albance. Strašno", napisao je on.

"Kod mene u ulici živeo lik, Johan se zvao, svetsko ime. Uvek u odelu, čak i kad izađe do prodavnice. Šteta što je bio..."

U komentarima je bilo onih koji su se složili s njim, ali i onih koji su priznali da definitivno nije u pravu.

"Kod mene u ulici živeo lik, Johan se zvao, svetsko ime. Uvek je bio u odelu, čak i kad izađe do prodavnice. Šteta što je bio pacijent specijalne bolnice Gornja Toponica. Hoću da kažem da odelo ne čini čoveka", "Ovako su Srbi (kao i skoro cela Evropa) vekovima jeli i nikom ništa. Gojaznost je problem razvijenijih država i mnogo više je problem malo fizičke aktivnosti, fejk prerađena hrana puna šećera i najveće zlo ovoga sveta sokovi", "Ne znam za gojaznost, ali se apsolutno slažem da se ljudi ovde generalno loše oblače...još i kad se neko potrudi da ima stila, većinski ga pljuju ili smaraju što ne uzme prosto par trenerki da menja, 'šta fali'", "Kao neko ko često putuje zbog prirode posla, uopšte nismo debela nacija i ljudi znaju da se obuku ne idu prljavi i izgužvani", pisali su mu oni.

Kurir.rs/Blic

