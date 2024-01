VLADIMIR ĐUKANOVIĆ ZA KURIR TV: Naoružavamo se za ne daj Bože! Da Amerikanci odu sa tzv. Kosova, Bonstil bi preuzela OVA ZEMLJA!

Ambasade zemalja Kvinte: Francuske, Nemačke, Italije, Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država, u Prištini pozvale su na suspenziju primene uredbe centralne banke tzv Kosova, prema kojoj je od 1. februara evro jedino sredstvo za obavljanje gotovinskih platnih transakcija na Kosovu i Metohiji.

Ovim povodom u jutarnjem programu Kurir televizije gostvao je Vladimir Đukanović, član predsedništva Srpske napredne stranke.

Izjavio je da sumnja da će se ovaj poziv zemalja kvinte realizovati:

foto: Kurir televizija

- Da oni to hoće da sprovedu oni bi im rekli: Da ste do odma hitno suspendovali, nemojte da se šalite sa tim! Njima zapravo ne bi palo napamet da to donesu.Njima je rečeno hajde vi to donesite, pa ćemo mi kao da budemo fini i da kažemo, pa znate to baš nije lepo. To je priča za javnost, a u suštini će zažmuriti na oba oka - rekao je Đukanović i dodao:

- Ne verujem da će ijedna od zapadnih zemalja učiniti bilo šta u interesu Srbije po pitanu Kosova. Oni čine sve da dođe do našeg priznanja. Nastaviće da vrše pritiske na nas da mi priznamo nezavisnost Kosova, a na nama je da nekom mudrom politikom probamo da što vše vremena kupimo, da odugovlačimo. To će biti jako teško. Biće pakao sve do amerčkih izbora. Mislim da će se do tad povesti još neki ratovi i otvoriti nova žarišta.

foto: Kurir televizija

Konstatovao je da je glavni clj vlasti u Prištini da perfidnim metodom dovede do isleljenja Srba sa KiM:

- Dakle ne nasilno iseljenje, nego krajnje perfoidno tako da dovedu ljude do tako teškog života, do te faze da ti se sve ogadi, da tamo jednostavno ne možeš da živiš. To čine tako što onemogućavaju ljudima da prime platu, tako što će ih izložiti najgorem maltretiranju ukoliko pokažu simbole Srbije i tome slično.

Konstatovao je da je vojsci Srbije nisu problem tzv. kosovske snage, već NATO pakt:

foto: Kurir televizija

- Što se tiče nekog ne daj Bože sukoba sa tim pripadnicima tzv. kosovskih snaga naša vojska nema nikakav problem. Problem je što je dole NATO pakt. Suština Kurtijevog ponašanja je da nas uvuče u sukob sa NATO paktom. Ne daj Bože da pogine jedan vojnik NATO ili KFORA, mi bi bili u ozbiljnom problemu. Šta god da uradite vi ćete se pokajati. Mi sada samo možemo da biramo između šamara sa leve ili sa desne strane. Šamar ćemo dobiti svakao. Mnogo je teška situacja, ali moramo nekako da se dovijamo.

Povodom naoružavanja Prištine iz inostranstva rekao je:

- Sve vojne industrije jedva čekaju da prodaju oružje. Otuda vam svi ovi ratovi. Šta mislite zašto je Tramp morao da bude sklonjen, ometlan tako reći? Zato što niie vodio ni jedan rat. Njima odgovara neki sukob. Mene zabrinjava što im Turska vojska obučava pilote. Čak postoji priča da kada bi se Amerikanci povukli sa Kosova, da bi bazu Bonstil preuzela baš Turska. Brine me što se tako otvoreno stavljaju na njihovu stranu. Šta da radimo. I mi se naoružavamo i spremamo se za ne daj Bože.

