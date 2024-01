U OVOM MESTU U SRBIJI ŽIVI 100 NEŽENJA: A prelepo je i imaju sve, kola, fine kuće! Evo zašto je to tako ali imaju rešenje (VIDEO)

IVANJICA - Samo na području Mesne zajednice Brezova, uivanjičkoj opštini, ima stotinu neženja. Jedan od razloga je odlazak mladih u velike gradove u potrazi za boljim društvenim i socijalnim uslovima života, koji su, kako meštani tvrde, u selima potpuno zamrli.

Ljudi koji su ostali da žive u ruralnom području ivanjičke opštine smatraju da bi organizacija sabora, igranki i drugih dešavanja u mnogome pomogla da se smanji odliv mladih kao i broj neženja.

Ipak klučno za opstanak i lakši život svih ljudi koji žive u ruralnom području jeste bolja infrastruktura i podsticaji koji bi pozitivno uticali na ekonomsku situaciju.

Ružica iz Brezove kaže da je problem to što i to malo devojaka što ima odlazi u gradove ali i da tamošnje neženje i nemaju nešto interesovanja za druženje i društveni život pa smatra da bi rešenje za ovaj problem mogla biti okupljanja mladih kao nekad - na igrankama na koje su nekada dolazili mladi iz celog kraja. Ona veli i da su pitali direktora škole da li bi mogli da organizuju u sali takva druženja, jer se ranije to baš i održavalo u školskoj sali, a da je on rado pristao ali pod jednim uslovom - da se barem jedan momak oženi!

Stariji se sećaju i nekadašnjih igranki koje su bile masovno posećene a tadašnjim momcima nisu smetali ni veliki snegovi, ni smetovi da dođu na igranku da vide devojke!

Meštani Brezove učinili su prvi korak i pokrenuli inicijativu koja bi mogla da oživi čitav ovaj kraj. U narednom periodu, u dogovoru sa lokalnom samoupravom, pokušaće da sprovedu i konkretne projekte.

