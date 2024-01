MAGLOVITO JUTRO PA SUNČAN DAN! RHMZ najavio i kišu narednih dana: Evo šta nas čeka do kraja sedmice

U Srbiji će nakon maglovitog jutra sa mrazom biti sunčan dan, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umeren, promenljiv vetar. Najniža temperatura biće od minus šest do minus jedan, a najviša od četiri do devet stepeni.

foto: Printscreen/RHMZ

U Beogradu će ujutru biti slab mraz, u nižim delovima grada kratkotrajna magla. U toku dana pretežno sunčano. Najniža temperatura biće od minus četiri do minus jedan, a najviša oko osam stepeni.

Upaljen meteo alarm

foto: Printscreen/RHMZ

U celoj Srbiji, izuzev Beograda, Srema i zapadne Srbije na snazi je žuti meteo alarm. Žuto upozorenje zbog magle upaljeno je u Bačkoj, Banatu, istočnoj, jugoistočnoj i jugozapadnoj Srbiji, kao i na prostoru KiM. U Šumadiji i Pomoravlju, kao i u istočnoj, jugoistočnoj i jugozapadnoj Srbiji, i na KiM ovo upozorenje upaljeno je i zbog niske temperature.

Žuti meteo alarm znači da vreme može biti potencijalno opasno: Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.

Vreme narednih dana

U sredu ujutru mraz i moguća pojava magle, posebno po kotlinama zapadne i južne Srbije. Tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab istočni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -6°C do -1°C, a maksimalna od 5°C do 11°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od -2°C do 2°C.

U četvrtak pretežno sunčano tokom dana i toplije od proseka. Uveče naoblačenje na severu Srbije sa ređom pojavom kratkotrajne kiše. U petak nekoliko stepeni svežije uz novo prolazno naoblačenje sa malo kiše krajem dana, najpre na severu. U subotu i nedelju znatno toplije.