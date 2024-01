PROKUPČANIN NAŠAO KAZNU NA BRISAČU, ALI TO NIJE SVE: Pored nje bila i PORUKA - čovek pročitao SADRŽAJ i ostao u šoku! "Druže..."

Iako smo svedoci toga da je među ljudima sve manje empatije, jedan neuobičajen gest dogodio se pre nekoliko dana u Nišu. Prokupčaninu koji je došao u ovaj grad i parkirao automobil, Nišlija je pokušao da plati parking, kako bi ga spasio kazne.

Nije uspeo, ali je ovom mladiću ostavio neverovatan utisak ljudskosti.

Kako je objasnio ovaj Prokupčanin, koji će ipak platiti kaznu, sve se desilo veoma brzo.

- Stigao sam u Niš, parkirao i otišao da pogledam broj na koji da pošaljem poruku. Nisam znao da je vreme sa 10 skraćeno na pet minuta. Ušao sam u kafić i ukucao poruku da platim parking. Stigla mi je povratna, ali nisam obratio pažnju da na njoj već piše da mi je obračunata "dnevna karta" - kaže on.

foto: Shutterstock

Kada je krenuo prema svom automobilu, prvo što je uočio je papir koji je stajao na brisaču na kojem je pisalo:

- Druže, napisali su ti kaznu za parkiranje. Puštena je poruka u vaše ime, ali ipak je bilo kasno:( - pisalo je u poruci.

Mislio je da se neko šalio sa njim. Već na sledećem parkingu kada je ukucao poruku uverio se da mu je zaista napisana kazna.

- Za današnje vreme neočekivano i neuobičajeno. Ovakav gest ljudskosti me je iznenadio. Još uvek sam pod utiskom da je neko probao da ukuca poruku kako bi me spasio plaćanja kazne. Pogotovu pošto se radi o automobilu sa PK registarskom oznakom, rekao je on.

foto: Shutterstock

Ipak, zaključuje da nije korektno da ti neko napiše kaznu nakon pet minuta. Dodaje da u Prokuplju takođe ima Oko sokolovo, ali pišu kaznu posle pola sata od parkiranja ukoliko se ne pošalje poruka, što je, kako je zaključio daleko korektnije i prihvatljivije.

- Šta to znači, odmah ispred trebaš da pišeš poruku. Nemaš prostora ni da uđeš negde da sedneš, otkucaš lepo da ne pogrešiš. Šta ako je kiša ili nešto nosiš u rukama. Ja zaista nisam znao da se u Nišu toleriše samo pet minuta. Ipak sam iz drugog grada, dok sam pitao za broj i ukucao da uplatim, prošlo je vreme - kazao je on-.

Uprkos kazni ostaće mu lepa uspomena na Niš i na neočekivan gest Nišlije, koji je dokazao da su ipak gostoprimljiv narod i da vole svoje komšije koji su ovaj grad uvek dobro došli.

Kurir.rs/Glas Juga

Preneo: M. N.