ŠEST SELA U DRAGAČEVU BEZ PIJAĆE VODE: Havarija na vodovodnoj mreži, normalizacija vodosnabdevanja se očekuje večeras

LUČANI - Havarija koja se dogodila tokom nedelje uveče na crpnoj stanici "Džansko Brdo" sa sistema Rzav, ostavila je šest sela bez pijaće vode na teritoriji opštine Lučani.

- To se pre svega odnosi na sela Dučalovići, Markovica, Tijanje Negrišori, Zeoke i Rtari koja su ostala bez vode. To je oko 1000 domaćinstava. Iako su radnici JKP-a odmah pristupili rešavanju problema, ono što im otežava problem jeste što se radi o italijanskim pumpama, gde su teško dolazili do delova, koji su neophodni da se to postrojenje popravi - kazao je za RINU, prvi čovek opštine Lučani Milivoje Dolović.

On dodaje da je danas to čitavo postrojenje napornim radom radnika JKP-a stavljeno u upotrebu i oko 13 časova pumpe su počele sa radom.

- Mi se nadamo da će večeras do 20 časova svih šest dragačevskih sela dobiti čisto i uredno vodosnabdevanje u njihovoj opštini - istakao je on.

Lokalna samouprava maksimalno ulaže u pumpne stanice, jer kako je predsednik naveo u narednih šest meseci potpuno novih šest pumpi koje će ugradjivati u ove stanice kako bi predupredili ovakve havarije.

