"DOĐI, TELI SE KRAVA! NE MOGU MAJKO, IGRA ZVEZDA" Mitrovići iz Topole gaje krave samo uz ovu muziku a ovako im daju imena

TOPOLA - Mnoga naučna istraživanja su dokazala da krave daju više mleka kada slušaju muziku, ali ne vole da čuju baš svaku vrstu muzike.

Jelena i Radovan Mitrović iz sela Rajkovac kod Topole, ovaj naučni fenomen su dokazali i u svojoj štali, gde se nedaleko od ulaznih vrata nalazi radio.

Prema njihovim rečima, krave vole da slušaju narodnu muziku, baš kao i oni jer kako kažu, „prija nama a prija i njima“.

„Muzika smiruje krave, opuštenije su, mirnije na muži i daju više mleka. Ubacili smo radio odavno, noću ne svira samo preko dana. Uglavnom je repertoar narodna muzika jer i mi to slušamo pa što ne bi i one, kad smo mi raspoloženi, to osećaju i krave pa su i one mirnije“, kaže Jelena.

Štala u domaćinstvu Mitrovića drugačija je od ostalih i po još jednom detalju.

Naime, njihove krave imaju imena i to ne bilo kakva, već osmišljena u posebnim situacijama i drugačija nego inače a kumovala im je Jelena.

„Svaka krava ima svoje ime. Prvo smo imali četiri krave i tako smo dalje širili proizvodnju pa smo sada dostigli broj od 16 grla. Svaka koja je otelila žensko trudili smo se da ostavimo i uvećamo naš stočni fond. Zvezdana je dobila ime kada je igrala Zvezda utakmicu. Pozvala sam sina da pomogne jer se telila krava, rekao je ‘majko ne mogu, igra Zvezda’ i kada je na svet stiglo žensko tele ja sam joj dala ime Zvezdana. Par dana nakon nje se otelila i druga ja sam se tome obradovala pa sam od milosti joj dala ime Miljana. Tu je Šarulja, Đurđa koja se rodila na Đurđevdan, Rujka, Jelka. Nedavno smo dobili i tri nova člana pa smo im dali imena Cana, Jana i Sara“, priča nam Jelena.

I dok mnogi odustaju od sela i stočarske proizvodnje, ova porodica složno i sa puno rada širi svoje objekte i uvećava stočni fond. Ne žale se i kažu da od rada na selu može da se živi, očekuju još veću pomoć države pa će im onda sve biti lakše.

Inače, istraživači Univerziteta u Lesteru proveli su mnogo vremena tragajući za različitom vrstom muzike koju će pustiti kravama kako bi saznali da li ona ima uticaj na proizvodnju mleka. Rezultati su pokazali da krave kojima je puštana opuštajuća muzika proizvode tri odsto više mleka od onih čija je jedina zvučna stimulacija mašina za mužu u štali.

