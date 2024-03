NIŠLIJA NAŠAO KOVERTU PUNU PARA S NATPISOM "ZA 8. MART": Postavio jedan USLOV, još ga niko nije ispunio - evo šta će BITI S NOVCEM

Nišlija Igor Todorović je pre neki dan našao kovertu sa novcem u blizini osnovne škole u Novom Selu. Zbog toga što je na njoj dečjim rukopisom ispisano "pare za 8. mart" sumnja se da su je neki mališani u žurbi zaboravili u Novom selu kod Niša.

Igor je to odmah objavio na poznatoj fejsbuk grupi "Izgubljeno Nađeno", ali vlasnici još nisu još pronađeni, a praznik već prolazi...

Šta se dešava sada nakon nekoliko dana, i na sam Osmi mart otkrio je Igor.

Uprkos svemu se iskreno nada da će se vlasnik koverte javiti i da će novac doći u prave ruke. Kaže da su novac definitivno skupljala deca i to je prvi trag bio pri pronalaženju vlasnika koverte.

Na grupi gde je podelio ovu informaciju mnogo ljudi se do sada javilo sa raznim komentarima podrške, ali vlasnika još nema...

- Ako ne pronađemo vlasnika za par dana, novac će da ode u humanitarne svrhe, nekom detetu kome to u tom trenutku bude najpotrebnije - rekao je on.

Uslov za pronalaženje vlasnika

Jedini uslov za pronalaženje pravog vlasnika bio je da se kaže tačan iznos novca u koverti. Ali sve to nije olakšalo potragu za vlasnikom jer su se brojni komentari našli, ne bi li neko pogodio tačan iznos.

- S obzirom da u koverti nije bilo nikakvog spiska, niti imena, jedini način kako možemo da dođemo do pravog vlasnika jeste da nam on kaže tačnu cifru. Ljudi su pretpostavljali, pričali o hiljadama dinara. Na kraju krajeva koliko god bilo, dečica su to skupljala, odvajala da bi nekog svog dragog iznenadili - kaže on.

Zaključuje nadom da definitivno ima dobrih i humanih Nišlija, a novac ako ne ode u ruke pravog vlasnika, na kraju će biti uplaćen nekome kome je potreban.

