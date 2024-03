MALI MATEJ IZ VRŠCA VEĆ JE OZBILJAN DOMAĆIN I IMA OPASNU ŽICU ZA BIZNIS! Ne gubi vreme po mrežama, ovako obrnuo prvi džeparac

Dvanaestogodišnji Matej Ristanović iz Vršca već četiri godine bavi se gajenjem živine.

Da deca imaju preduzetnički duh od malih nogu, primer je i dvanaestogodišnji Matej Ristanović iz Vršca. On je sa svega 8 godina pokrenuo prvu biznis ideju o uzgoju živine.

Umesto na telefonu ili kompjuteru, vreme posle škole dvanaestogodišnji Matej provodi u prostoriji, gde još od svoje 8 godine odgaja različite vrste živine.

Od prvog džeparca kupio je 20 domaćih pilića, koje je othranio i kasnije prodao. Oprobao se i u gajenju pataka, koka nosilja. Od zarađenog novca kupio je inkubator i izlegao 120 prepelica o kojima trenutno brine, objavio je RTS.

foto: RTS Printscreen

“Sam sam othranio sve, niko mi nije pomagao, mama i tata su želeli da mi pomognu, i od njih i brata imama podršku, ali ja nisam hteo, ja sam jednostavno to želeo da uradim sam. Podrazumeva se svaki dan da im bude čisto, da imaju svaki dan hrane da imaju vodu, bez vode ne smeju da ostanu”, kaže Matej.

Ovaj dečak, sa izuzetno izraženim preduzetničklkim duhom, o odgajanju živine informisao se kaže preko interneta, a onda pažljivo planirao svaki naredni korak u njegovom malom biznisu.

“Ove 34 prepelice, one nose svaki dan, a ove male kada mi pronesu planiram da imam oko 70 jaja svakog dana i tu imam da isplatim njihovu hranu da imam malo džeparca za sebe da dam malo i bratu, da ga pomognem”, dodaje Matej.

foto: RTS Printscreen

Matej je još kao mali pokazivao interesovanje za odgajanje životinja, a prve koke nosilje zapatio je na placu kod dede. Danas sav džeparac koji dobije ulaže kako bi unapredio posao.

“Mislili smo igra dečja sad će on da se tu malo trudi i proći će ga, ali on nije odustao i sve je hteo sam nije hteo nikakvu podršku od nas tipa finansijsku, da mu mi pomažemo, da hranimo, čistimo, ali našu podršku ima u smislu da ga podržavamo u svemu što radi i eto tako je krenulo, a sad je on to zavoleo i gleda malo ozbiljnije i više se posvećuje tome”, ističe otac Mate Ristanović.

foto: RTS Printscreen

Ovaj 12-ogodišnjak, na čijem preduzetničkom duhu bi mogli da pozavide i uspešni biznismeni, odličan je đak u školi i uspeva da se organizuje tako da sve obaveze, i školske i one vezane za biznis, ispuni na vreme.

Kurir.rs/RTS

Bonus video:

01:30 OVAKO ĆETE IMATI VEĆA PRIMANJA I LIČNU SLOBODU Ekonomista otkrio PRAVILA za privatan biznis: Prvo, radićete duže od 8 sati