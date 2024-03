"AKO BI SE BEOGRADSKI IZBORI ODRŽALI DANAS, OVO BI BILI REZULTATI!" Vukadinović izneo analizu: Daleko od toga da je sve rešeno

Sednica republičkog parlamenta, na kojoj će biti izabrani predsednik i potpredsednici Skupštine Srbije, pomerena je sa 11. na 18. mart. Četvorogodišnji mandati poslanicima odavno su potvrđeni na sendici 6. februara, a dosad je formirano i 16 poslaničkih grupa.

Što se beogradskih izbora tiče za sada je poznato da će biti održani 2. juna, ali ne i ko će i kako da nastupi.

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije bili su Đorđe Milićević, ministar bez portfelja zadužen sa odnose sa dijasporom, Dejan Bulatović, poslanik SNS, i Đorđe Vukadinović, politički analitičar.

- Po sadašnjem stanju stvari mi se čini da bi najrealnije bilo da se stvari već danas ponove. Rezultati bi bili vrlo slični, uz par mandata ili par procenata na jednoj ili drugoj strani. U ovom trenutku, nakon ove izborne krizi koju smo imali, mislim da je vlast nešto tu pojentirala više. Ali je i opozicija ostala u sedlu. Izborili su se za nove izbore. Daleko od toga da su izbori rešeni. Do 2. juna ima više od dva i po meseca. Jedni i drugi imaju čemu se da nadaju. Ono što se meni ne sviđa je atmosfera koja ne obećava ništa dobro. Možemo raspravljati ko je kriv, a ko ne, ali je neophodna neka vrsta relaksacije - rekao je Vukadinović.

Milićević se dotakao mogućeg bojkota opozicije.

- Kada saslušate opoziciju, a imao sam tokom jučerašnjeg dana priliku da saslušam zahteve opozicije. Oni uvek sve predstavljaju, ne kao poziv za razgovor, ne kao poziv za dijalog, nego kao nekakav ultimatum. Onda me sve to jako podseća na početak razgovora sa evropskim parlamentarcima, kada izađete i kažete 42 uslova ili bojkot. Tako da nikada ne isključujem opciju bojkota, ne zbog izbornih uslova, nego bojkot kao razlog da pobegnete od odgovornosti - započeo je MIlićević, pa nastavio:

- Dakle, kada je reč o konkretno 2. jun, predsednik je o tome vrlo jasno govorio, reč je o postizanju što šireg konsenzusa unutar vladajuće koaliciji. Strateško partnerstvo i dugoročno partnerstvo SNS i SPS se nastavlja u narednom vremenskom periodu, ovoga puta u drugačijem formatu. Dakle, poslušan je savet predsednika i preporuka da se svi izdignemo iznad stranačkih interesa i da napravimo jedno jedinstvo, što širi konsenzus, okupljanje svih onih koji žele da rade u interesu Beograda, žele da rade u interesu građana Beograda i imaju na umu pre svega ono što je ključno, a to je politička stabilnost kao preduslov svega što treba da usledi, a to je nastavak napredka, prosperiteta i razvoja Beograda - rekao je Milićević.

Bulatović smatra da će nova koalicija biti puna iznenađenja.

- Mi nismo razumeli šta je to njihov zahtev. Šta oni žele? Da se mi iz SNS i cele ove koalicije za Beograd koju ćemo činiti, predamo unapred i da je to izborni uslov. Da treba da im kažemo, nećemo mi učestvovati na izborima, vi učestvujte, pa možda ćete i pobediti. Samo da čujemo tog prepametnog od 619 miliona, da on nama saopšti tu veliku misao, pa da mi onda uradimo kako on hoće. Od toga nema ništa. Dakle, ova naša koalicija, koja će biti veoma snažna i puna iznenađenja će tu biti. Mislim da ćemo se baviti budućnošću, baviti se Beogradom, kako će izgledati za te četiri godine, a ja ne sumnjam u našu pobedu. Da budemo samo jasni, mi smo na prošlim izborima pobedili - rekao je Bulatović.

