DOBAR POTEZ! Glasanje u Beogradu 2. juna smanjuje tenzije i izbija opoziciji argument za bojkot

Odluka da se na nove beogradske izbore ide 2. juna znatno je produžila predizbornu kampanju, te ostavila dovoljno vremena da se stranke, pokreti i koalicije spreme za važnu izbornu trku. Uz već najavljeno prekomponovanje celokupne izborne ponude u odnosu na decembarsko glasanje, opozicija je ovakvim raspletom ostala bez argumenata, pa čak i pretnji da će bojkotovati izbore, a kojima je htela da spreči raniji datum, ocenjuju sagovornici Kurira.

Bez aduta

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković smatra da je odluka o beogradskim izborima dobra i da će uticati na smanjivanje političkih napetosti koje su narastale od 17. decembra.

foto: Kurir televizija

- Odluka da se ide na glasanje 2. juna, pre svega, smanjuje tenzije. Ona izbija adut onima koji su mogli da koriste raniji datum kao osnovu za bojkot. Vučić nije želeo reprizu republičkog parlamenta iz 2020. godine, kada niste imali opoziciju, i to je zaista loše izgledalo i u očima domaće i u očima neke šire regionalne i evropske javnosti. Ma kako to možda nama ne izgledalo kao primarno važno, nije nebitno kako izgleda Srbija u očima sveta. Posebno što imamo mnoge otvorene izazove, od kojih su, naravno, najznačajniji Kosovo i Republika Srpska. Još da vam neko daje stalne primedbe na stanje demokratije u Srbiji, to onda negde potkopava vašu jednako nesjajnu poziciju u pregovorima o Kosovu - izjavio je Stanković za Kurir TV.

On je kazao da postoje različite interpretacije izveštaja ODIHR.

- Te izveštaje ODIHR je i lider SSP Dragan Đilas stavio kao uslov za izlazak na izbore njegove koalicije. Pa je rekao da ako se primene preporuke ODIHR, onda će izaći na izbore, verovatno ne razmišljajući da veliki deo tih preporuka ne može da se primeni kad god da organizujete izbore ove godine, jer su stvari jednog dugoročnog procesa. Može da se započne, neke stvari možda i mogu da se konkretno urade, ali sve da se prekopira iz tog izveštaja i primeni u realnost ne može - naglašava Stanković.

Mobilizacija birača

I izvršni direktor agencije "Faktor plus" Predrag Lacmanović kaže za Kurir da očekuje da tenzije opadnu, ali i napominje da će i vlast i opozicija želeti da neku vrstu tenzija održe ili čak ojačaju zbog mobilizacije birača.

foto: Kurir Televizija, Shutterstock

- Dobra je stvar što je dato dovoljno vremena da se pripreme svi za izbore. Ima sasvim dovoljno vremena za kampanju. Tenzija je potrebna ne bi li izbori bili što uspešniji u smislu izlaznosti. I vlast i opozicija će gledati da kontrolišu te tenzije u svoju korist. Međuizborni period trajaće još neko vreme i videćemo kako će se sve ovo odraziti na birače. Epilog ćemo videti 2. juna, a u međuvremenu gledaće se istraživanja. Još je rano jer ne znamo koga merimo u istraživanjima. Pitanje je da li će opozicija ići u jednoj, dve ili više kolona, u kom formatu će stranke desnice da se pojave na izborima, kao i oni koji nisu prešli cenzus. SNS je najavio Pokret za narod i državu i videćemo da li će se tamo naći Zavetnici. Kako će se to odraziti na javno mnjenje, tek treba da se izmeri - objašnjava naš sagovornik.

Miloš Vučević Odluka doneta politički iskusno foto: screenshot Prva tv Predsednik SNS Miloš Vučević smatra da je odluka da izbori u Beogradu budu održani 2. juna najbolja odluka. Kako je rekao, ta odluka izbija sve argumente za bilo kakvu konfrontaciju u društvu i doneta je politički iskusno. Vučević je naglasio da ostale lokalne samouprave u Srbiji, njih oko 87, ne mogu da imaju izbore 2. juna. - Prvo Beograđani imaju šansu, a onda i građani ostalih gradova da glasaju, da biraju, da izaberu i neka dobro razmišljaju i biraju koga će izabrati za period od naredne četiri godine - izjavio je Vučević za Hepi.

Opozicija o izbornim uslovima Lazović: Skupština da imenuje komisiju Lider Novog DSS Miloš Jovanović kazao je da određivanje 2. juna kao datuma za održavanje izbora u Beogradu ima smisla i da predstavlja korak u dobrom smeru isključivo ako vladajuća većina shvati da izbori moraju biti pošteni i zajedno sa predstavnicima opozicije počne da radi na poboljšanju izbornih uslova. foto: Kurir TV, Nemanja Nikolić, Beta/Miloš Miškov Predstavnici koalicije Srbija protiv nasilja juče su javno zatražili da se ispune uslovi za održavanje fer i slobodnih izbora. Poslanik Zeleno-levog fronta Radomir Lazović rekao je da je ta koalicija spremila detaljan dokument koji se oslanja na predloge Proglasa i civilnog sektora. On je zatražio da Skupština formira posebnu komisiju za organizovanje izbora, u kojoj bi bili i predstavnici vlasti, opozicije i civilnog sektora, sa nadzornim i izvršnim ovlašćenjima. Kako je objasnio, oni dugoročno predlažu izmenu zakona, po uzoru na Severnu Makedoniju, i formiranje prelazne vlade u kojoj bi opozicija dala najmanje dva ministra - unutrašnjih poslova i lokalne samouprave. - Mora se regulisati birački spisak i pre raspisivanja narednih izbora rešiti ovo pitanje, odnosno omogućiti timu međunarodnih i domaćih predstavnika, koje bi imenovala opozicija, uvid u birački spisak - izjavio je Lazović.