LJUDI ULETALI U VATRU DA IZVLAČE AUTOMOBILE! Požar u Loznici umalo se završio tragično, šteta velika, evo šta je sve IZGORELO!

LOZNICA – Lozničane je uznemirio veliki požar koji je večeras, nešto pre 20 časova, izbio u strogom centru grada, u stambenom bloku između šetališta i Gimnazijske ulice.

Ogroman stub dima video se iz mnogih delova Loznice, pa je delovalo da je požar izbio u jednoj od obližnjih zgrada, ali se ispostavilo da su gorele drvene garaže koje se nalaze između stambenih objekata.

Prema nezvaničnim informacijama povređenih nema, ali je pričinjena velika materijalna šteta. Uništene su četiri garaže, dva automobila su potpuno izgorela, dva su oštećena, a od visoke temperature popucala su stakla na dva najbliža lokala i ulaznim vratima nove stambene višespratnice.

Vatrogasno-spasilačka jedinica na teren je izašla sa tri kamiona i osam vatrogasaca koji su uspeli da lokalizuju požar i spreče da zahvati okolne objekte, ali se i sat vremena posle njegovog izbijanja povremeno pojavljivao plamen. Sve je moglo da se završi i tragično, ali srećom na kraju se sve završilo sa pričinjenom materijalnom štetom.

- Vatra je bila baš jaka, plamen se dizao nekoliko metara u visinu, čini se povremeno u visini ove zgrade od pet spratova. Vrelina je bila baš velika da su popucala stakla. Ljudi koji ovde imaju garaže sjurili su se iz stanova da izvlače automobile, ali čujem da su dva izgorela potpuno. Komšija je izvukao kola koja su bila u garaži tik do plamena i od vreline mu se istopio far. Drugoj komšinici kola su bila napolju, tik do izgorelih garaža i vatra ih nije zahvatila – priča jedan od stanara obliže zgrade koji je posmatrao šta se sve dešavalo.

Stanari kažu da su drvene garaže na tom mestu godinama i da su ''ruglo'' u centru grada.

- Bio mi je auto na parkingu, odmah pored ove potpuno izgorele garaže. Uspeo sam da stignem i sklonim ga odavde. Strašno je bilo. Sve je ovo drvo, gori kao lila. Dobro je da su vatrogasci uspeli da ugase vatru, moglo je sve ovo da izgori, a vidi gde su stanovi, na samo nekoliko metara – kaže stanar koji je bio brži od plamena.

Vatrogasci će ostati na licu mesta dok ne budu sigurni da je požar potpuno ugašen, a istraga će utvrditi zašto su planule garaže u centru Loznice.

