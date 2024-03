TEBIŠIGANU NEMA NIČEG MILIJEG NEGO DA NAKRIVI ŠAJKAČU! Parižanin rodom iz Šri Lanke veze kolce, zaljubljen u Srbiju i pravoslavlje

PARIZ - Srbi u dijaspori preko jezika, vere, tradicije, kulture, sporta, druženja…čuvaju svoj identitet i na najbolji način šire sliku svega što je srpsko.

A kada stranci uvide pravu suštinu svega što je srpsko, tu onda nastaje ljubav na prvi pogled koja traje večno.

Takav je slučaj sa mladićem po imenu Tebišigan, poreklom iz Šri Lanke, koji obožava Srbiju, nosi ponosno šajkaču i srpsku zastavu, već uči srpski jezik, igra srpsko kolo, uživa u srpskim specijalitetima i planira da pređe u pravoslavlje.

Ovo je njegova priča.

Tebi grli srpsku zastavu i igra u Kulturno umetničkom društvu „Biseri“ u pariskom predgrađu Drancy. Takođe redovno posećuje srpsku pravoslavnu crkvu Sveta Petka.

Ovaj šesnaestogodišnji mladić iz Pariza ekskluzivno za sajt "Svi Srbi u Parizu", ispričao je, kako se i kada rodila ljubav prema Srbiji, Srbima i srpstvu.

- Dobar dan svima. Zovem se Tebišigan i imam 16 godina. Možete me zvati Tebi. Došao sam u Francusku iz Šri Lanke kada sam imao četiri godine.

- Ono što me zaniteresovalo je to što sam upoznao Teodoru, moju najbolju drugaricu i Luku, takođe mog najboljeg prijatelja. Teodora mi je pričala o srpskoj kulturi, tradiciji i isto kulinarskim specijalitetima iz Srbije. To me je baš zainteresovalo i dalo želju da probam i srpski folklor.

- Prvi dan je bio pun stresa za mene. Mislio sam da se neću uklopiti, da me neće prihvatiti i voleti. Ipak desilo se suprotno, svi su me lepo prihvatili i stvarno im se zahvaljujem. Mislim da sam baš dobro igrao, to su mi svi rekli. Beskrajno se svima zahvaljujem što su mi bili pomogli i što su me primili u KUD.

Da li si nekada bio u Srbiji? - Do sada nisam mogao da odem u Srbiju, ali to bio neki plan u mom životu. Želeo bih da uradim neki „road trip“ sa mojim srpskim prijateljima. Zatim je Tebišigan uzviknuo na čistom srpskom „Ajde idemo“!

- Reči na srpskom koje znam…hm…ima ih dosta, zahvaljujući mojim prijateljima. Moje omiljene reči su „Ajde idemo“ i „Volim te Bože“. Što se tiče kulinarskih srpskih specijaliteta, najviše volim pljeskavicu, ćevape i gibanicu. Takođe srpsku baklavu.

O pravoslavlju -O pravoslavlju znam onoliko, koliko su me moji prijatelji naučili o religiji. Mislim da bi trebalo da porazgovaram sa sveštenikom i da naučim minimum. Svakodnevno se molim da bi mi Bog pokazao pravi put i da mi pomogne. Važna poruka svim Srbima Na pitanje koju poruku bi poslao svim Srbima koji žive u Francuskoj, Tebi je odgovorio na čistom srpskom: - Čuvajte srpstvo i pravoslavlje gde god da ste i volite se međusobno.

