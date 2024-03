"KOSIDBA" ZA PET DANA U PET MESTA Punoletstvo Putujućeg festivala dokumentarnog filma "Mladenci"

LOZNICA – Iz filmske radionice porodice Pantelić tradicionalno, 22. marta, kreće Putujući festival dokumentarno igranog filma ‘’Mladenci’’ uz uobičajeni slogan - Da se prošlost ne zaboravi, da budućnost pamti. Ovoga puta publika će videti njihov novi film ‘’Kosidba’’, a festival koji će za pet dana gostovati u isto toliko mesta, kreće kao i uvek iz Vukovog doma kulture u Loznici.

Prema rečima Milana Pantelića, scenariste i režisera novog ostvarenja, pre četiri godine ostali su bez tvorca festivala, njegovog oca Dobrivoja, ali su rešili da nastave njegov put i sada se 18. put na Mladence sreću sa publikom u Loznici i okolnim mestima.

1 / 3 Foto: privatna arhiva Pantelića, Kurir/T.Ilić

- Moj otac i majka Dobrila više od pola veka, u početku foto-aparatom, a onda i kamerom beležili su život, običaje, tradiciju, neobične priče i verovanja naroda zapadne Srbije, Rađevine, Jadra, Azbukovice i Podgorine. Sada 18. put organizujemo filmska druženja sa publikom, Putujući festival ‘’Mladenci’’ koji su započeli moji roditelji i uvek su ih na projekcijama dočekivale pune sale. Ovoga puta predstavljamo ‘’Kosidbu’’ , to je prilika za sve one koji žele da se podsete kako je nekada bilo na selu, kako se narod pomagao, a mladi vide kako su radili i živeli njihovi preci. Očekujemo da sale budu pune kao što je to bilo svih minulih godina – kaže Milan koji je nastavio očevim putem, a da to radi dobro potvrda je stigla prošle godine kada su Pantelići dobili Grand pri za film ‘’Tain’’ na 18. Međunarodnom festivalu ‘’Zlatna buklija’’ u Velikoj Plani.

Posle Loznice, dan za danom, ‘’Kosidba’’ će biti prikazana u holu bioskopa u Ljuboviji, velikoj sali biblioteke u Peckoj, Biblioteci 17. septembar u Malom Zvorniku, a festival se završava 26. marta, u krupanjskom Domu kulture ''Politika''. Sve projekcije počinju od 19 časova, a ulaz je besplatan. Dobrivoje i Dobrila Pantelić su jedini amaterski filmski stvaraoci sa prostora nekadašnje SFRJ dobitnici plakete Jugoslovenske kinoteke, a iza sebe imaju pregršt nagrada i na hiljade sati snimljenog materijala, više od 500 dokumentarno igranih filmova i kratkih priča. Više puta su njihovi filmovi emitovani na RTS-u, a gledaoci ‘’Jutarnjeg programa’’ na javnom servisu godinama redovno gledaju priče iz Rađevine i okoline koje i danas beleže Pantelići, njihovi stalni saradnici. Za dosadašnji rad dobili su više od sto nagrada na domaćim, ali i festivalima u inostranstvu.

Kurir.rs/T.Ilić