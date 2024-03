MATURSKO VEČE O TROŠKU GRADA Prvi put za sve lozničke srednjoškolce (FOTO)

LOZNICA – Nijednog od 840 učenika završnih razreda četiri lozničke srednje škole, Gimnazije ‘‘Vuk Karadžić’‘, Tehničke škole, Srednje ekonomske škole i SŠ ‘‘Sveti Sava’‘, matursko veče neće koštati ništa jer taj događaj organizuje i kompletno finansira Grad Loznica. Prema rečima Jelene Mirković, direktorke SŠ ‘‘Sveti Sava’‘ i predsednice Aktiva lozničkih srednjih škola, to se, na predlog gradonačelnika Vidoja Petrovića, dešava prvi put, a želja je da postane praksa i za buduće generacije srednjoškolskih maturanata.

- Ove godine maturanti ne plaćaju apsolutno ništa, Grad pokriva troškove hrane, pića, muzike, a matura će biti održana u svečanoj sali Ustanove za fizičku kulturu ‘‘Lagator’‘ koja je u vlasništvu grada. Poznato je da Loznica značajan novac izdvaja za obrazovanje, a i kao neko ko je u radnoj podgrupi Ministarstva prosvete i u kontaktu sam sa velikim brojem direktora u Srbiji, mogu posvedočiti da retko gde obrazovanje ima podršku kao u našem gradu. Prvi put grad finansira organizaciju maturske večeri za svih 840 ovogodišnjih maturanata. Cilj je da svi proslave matursko veče pod jednakim uslovima. Ovo je velika podrška naših učenicima i njihovim porodicama, pre svega finansijska, ovim sprečavamo i situacije da zbog lošijeg finansijskog stanja neko ne može da plati proslavu maturske večeri, a znamo da postoje i takva deca. Sada svi mogu na proslavu mature – rekla je ona.

1 / 4 Foto: T.Ilić

Sala ‘‘Lagatora’‘ nalazi se u gradu, maturanti mogu doći ako treba i peške, bez vožnje automobila, to je objekat koji u odnosu na sve ostale prolazi kroz najviše kontrola bezbednosti, i u njemu je već organizovano mnogo maturskih večeri, objasnila je Mirkovićeva. Direktor Gimnazije Darko Nestorović kaže da bendovi koji su do sada svirali maturske večeri mogu do sutra gradskoj upravi dostaviti ponude.

- Izabrani bend sviraće svim školama, a određeni su datumi maturskih večeri. Gimnazija slavi 31. maja, 3. juna Srednja ekonomska, 5. Tehnička i 6. SŠ ‘‘Sveti Sava’‘. Inače, ovim će porodice uštedeti najmanje od pet do sedam hiljada dinara, koliko bi davali samo za maturu, što je značajno jer učenike posle čekaju troškovi polaganja prijemnih ispita i drugi – kazao je Nestorović.

Grad će, kako bi sve proteklo u najboljem redu, za maturske večeri angažovati i profesionalno obezbeđenje, a cena fotografisanja maturske večeri biće jedinstvena za sve četiri škole. Inače, ideja da grad pokrije troškove maturske večeri ocenjena je kod učenika i roditelja kao ‘‘odlična’‘ i želja je da to postane loznička praksa.

Kurir.rs/T.Ilić