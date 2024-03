KURIR SAZNAJE! PRIJAVA ZA UPIS U 1. RAZRED POČINJE SUTRA U PONOĆ! Do produženog boravka onaj ko pre klikne!

Prijava za upis u prvi razred osnovne škole za školsku 2024/25. godinju startuje sutra u ponoć, tačnije 20. marta u 00:00 sati preko portala eUprave, a ne 1. aprila kako je ranije bilo najavljeno, saznaje Kurir.

- Prijava za upis u prvi razred osnovne škole počinje preko portala eUprave 20. marta, počev od 00:00 sati, a upis u školu počinje 1. aprila, kada kreću termini dolaska u školu, tačnije upisa i testiranja dece - rečeno je Kuriru u Ministarstvu prosvete.

Vesna Radovanović Penevski, direktorka OŠ "Ujedinjene nacije" iz Opštine Čukarica u Beogradu kaže za Kurir da su saznali da portal eUprave otvara prijave 20. marta, te su i na sajtu škole promenili da prijave za upis počinju tada, a ne 1. aprila.

- Prvi korak je da roditelj, preko svog naloga na portalu E-uprava, iskaže interesovanje za upis u osnovnu školu, što je usluga koja će biti dostupna od 20. marta (od 00:00 časova) do 31. maja 2024. Tada će roditelj izabrati termin za upis i testiranje deteta koje će biti od 01.aprila do 31.maja, a u izuzetnim slučajevima i do 31. avgusta. U zakazanom terminu psiholog, odnosno pedagog škole obaviće upis i testiranje deteta - kaže Radovanović Penevski.

KO MOŽE DA SE UPIŠE Školske 2024/2025. u prvi razred upisuju sva deca rođena od 1. marta 2017. do kraja februara 2018. Roditelјi ove dece imaju zakonsku obavezu da upišu svoje dete u prvi razred. Postoji mogućnost da se u prvi razred osnovne škole upiše i dete koje je pri polasku u školu (1. septembra) staro od šest do šest i po godina. To se odnosi na decu rođenu od 1. marta do 31. avgusta 2018. Prevremeni upis je specifičan, jer dete mora da prođe kroz proveru spremnosti za polazak u školu koju vrši psiholog. Na osnovu mišlјenja psihologa škola može da preporuči: upis deteta u prvi razred ili odlaganje polaska u školu za godinu dana, uz nastavak pohađanja pripremnog predškolskog programa.

U ponoć utorak na sredu u ovoj školi, koja verovatno nije ni jedina s tim problemom, počinje i velika trka za produženi boravak.

- Budući da škola nema prostornih kapaciteta da organizuje produženi boravak i za učenike prvog i za učenike drugog razreda, kojima je to neophodno, primorani smo da od ove godine produženi boravak bude samo za prvake. Možemo da upišemo četiri grupe boravka od po 30 đaka, dakle 120 učenika maksimalno. A inače u školu upisujemo oko 200 prvaka. I baš zbog toga što, nažalost, nemamo prostornih kapaciteta i mogućnosti da svi kojima je to potrebno dobiju produženi boravak, rang lista za produženi boravak iće će po redosledu prijava preko portala eUprave. Zato i kreće velika traka u našoj školi 20. marta u 00:00 časova - ističe Radovanović Penevski.

ŠKOLA DOBAVLJA DOKUMENTA, OSIM U OVIM SLUČAJEVIMA Prilikom upisa, kako stoji na sajtu OŠ "Ujedinjene nacije" nije potrebno da prilažete dokumenta, jer će ih škola pribaviti po službenoj dužnosti, i to: 1.Izvod iz matične knjige rođenih 2. Uverenje o prebivalištu 3. Uverenje o pohađanju pripremnog predškolskog programa 4. Potvrdu o obavlјenom lekarskom pregledu – lekarsko uverenje* * Izuzetak je samo lekarsko uverenje ukoliko ste pregled obavili kod privatnog lekara ili u vojnoj zdravstvenoj ustanovi, u kom slučaju se potvrda o lekarskom pregledu donosi na upis i testiranje.

Direktorka OŠ "Ujedinjene nacije" pojašnjava da se rang lista pravi na osnovu vremena uspešno iskazanog interesovanja za upis u osnovnu školu na portalu E-uprave, te da to nema veze s tim koji su termin roditelji izabrali za testiranje deteta.

- Bitan je uspešan prolazak kroz sistem o čemu roditelj dobija poruku na ekranu i potvrdu na mejl - ističe.

Prednost pri upisu u boravak imaju deca čija oba roditelja zaposlena (rad u radnom odnosu ili van njega).Roditelji zainteresovani za upis u produženi boravak treba da pri dolasku na testiranje donesu i potvrde o zaposlenju koje nisu starije od februara tekuće godine. Deca samohranih roditelja u užem smislu (jedan roditelj nepoznat ili preminuo ili lišen starateljstva) imaju prednost pri upisu u boravak. Na testiranje je potrebno doneti odgovarajuću dokumentaciju za dokazivanje statusa samohranog roditelja u užem smislu.

Ukoliko roditelј nema mogućnosti da iskaže zainteresovanost za upis deteta na ovaj način, navodi Radovanović Penevski, to može učiniti u školi (tada je potrebno dati informacije o svom i detetovom matičnom broju, svojoj mejl adresi i kontakt telefonu).

