KAKO IZGLEDA TEST ZA UPIS U 1. RAZRED Beograđanka nasmejala: Na čemu je "pala" njena ćerka! Dete znalo svašta ali ne i ovo osnovno

BEOGRAD - Zvaničan upis prvaka u osnovne škole kreće 1. aprila, a kako se bliži ono prvo testiranje, tako kod roditelji raste bespotrebna tenzija - da li je moje dete dovoljno pametno, šta treba, a šta ne mora da zna, kako će proći na testu, da li će da nas obruka...

Ne samo što bespotrebno paniče jer se bliži 1. septembar, već im i sam razgovor sa psihologom prilikom upisa budućih prvaka u osnovnu školu stvara bezbroj dilema, a ceo taj pritisak deca i te kako osećaju.

Kako će onda da zavole školu kada vide da su svi oko njih zabrinuti zbog toga? Zato, roditelji, usporite, a evo i kako taj test izgleda i šta još treba da znate.

Šta je potrebno za upis

Osim potvrda o fizičkom zdravlju deteta i završenom predškolskom obrazovanju, prilikom upisa u prvi razred osnovne škole obavezan je i razgovor sa školskim psihologom. Iz ovog razgovora načelno se utvrđuje da li je dete spremno i zrelo da pohađa nastavu.

Međutim, mnogi roditelji su u panici jer nisu sigurni kako bi taj test, odnosno razgovor, trebalo da izgleda i šta bi psiholog mogao da pita njihovo dete. Potom tu nervozu prenose i na mališane koji onda taj test u svojim malim glavama mogu doživeti kao bauka. Korisno roditeljima bi moglo da bude saznanje da imaju dva slobodna dana sa posla zbog upisa deteta.

Roditelji koji su sve ovo već prošli, ali i dečiji psiholog objašnjavaju da nije neophodno da deca dođu spremna u smislu da znaju da čitaju, pišu i računaju - to nije posao roditelja; posao roditelja jeste da ga nauči da bude svesno sebe i sveta oko sebe! Takođe se savetuje da nije loša ideja i prošetati sa detetom kroz školu i pokazati mu da to nije nikakva strašna ustanova, već jedno šareno mesto puno dece.

Roditelji u bespotrebnoj panici nervozu prenose na dete

- Koliko se mi roditelji opterećujemo nepotrebnim stvarima, a zatim time opterećujemo i decu, najbolje se videlo na testu za upis prvaka. Mesecima pre toga preslišavala sam ćerku svašta - od onog šta je ispred tebe, šta je iza, ispod, iznad... do rasporeda planeta u Sunčevom sistemu, što je doduše učila još i u vrtiću, te je znala da izdeklamuje u po noći. Bila sam ponosna, znala je i da čita i da piše, računa do 10 i više... a onda je "pala" na tako jednostavnom pitanju: "Koja ti je adresa?". Moje dete to nije znalo! Znalo je da živi u Sunčevom sistemu, na planeti Zemlji, koje još sve planete postoje, ali ne i u kojoj ulici živi! Tako da je moja preporuka mamama i tatama budućih prvaka, kao roditelja, da decu prvo nauče ko su i šta su, a za sve ostalo će biti vremena, uostalom, zato i idu u školu - ispričala je za Blic Beograđanka N. P.

Još jedna majka je sa nama podelila svoje iskustvo - njen sin je sa 7 godina znao da nabroji sve vrste dinosaurusa, sa sve latinskim nazivima, ali nije znao na srpskom jeziku da nabroji koja su to četiri godišnja doba!