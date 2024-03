"NJEGOV POGLED MI NIJE DAO MIRA, VIDELA SAM GA KAKO U AUTOBUSU PRIČA SA DEVOJČICAMA" Novosađanka alarmirala majke u svom gradu

Jedna Novosađanka dobila je snažnu podršku kada je na društvenoj mreži uputila javni apel roditeljima.

Scena kojoj je prisustvovala u gradskom autobusu navela je ovu devojku da alarmira sugrađane kako bi se sprečila neka mnogo strašnija situacija.

Naime, kako je napisala u Fejsbuk grupi "Novosađanke", sinoć je u kasnijim večernjim satima u autobusu na liniji 7a prisustvovala sceni zbog koje joj nije bilo nimalo svejedno.

- Dame, moram da apelujem na sve vas koje imate decu, posebno devojčice. Večeras, u autobusu 7a, dve ili tri devojčice uzrasta 12-15 godina (po izgledu) čavrljale su sa jednim starijim čovekom i nije izgledalo kao da im je neprijatno, ali je meni pogled tog čoveka ka tim devojčicama bio jako čudan - započela je priču devojka.

Kako je navela, pokušavala je da proceni da li se devojčice poznaju sa njim ili ne, ali nije htela da se umeša, jer se ništa konkretno loše nije dešavalo.

- Devojčice su se toliko smejale sa njim (nisam čula o čemu su pričali) da sam na kraju zaključila da se ipak poznaju i više nisam obraćala pažnju - dodala je.

Rasplet budi jezu Prema njenim rečima, ono što je usledilo je uverilo da je prvobitni utisak nije prevario. - Par stanica kasnije videla sam da se čovek sprema da izađe i čula sam nešto poput: "Gde vi izlazite?". Jedna devojčica je izašla gde i taj čovek, ali je maltene pobegla (ja nisam videla, momak mi je preneo), a druge dve devojčice su izašle stanicu ili dve kasnije (izašle su na Bulevaru Patrijarha Pavla gde se prodaje ono sveže meso, pišem da bi njihove majke znale ako slučajno pročitaju ovo - vreme kad su izašle 23:13). Imale su plave rančeve na kojima je pisalo Volay team - napisala je. Kako je dodala, komunikacija između te dve devojčice nakon izlaska čoveka potvrdila joj je sumnju da nisu poznavale tog čoveka. - Molim vas sve, skrenite svojim devojčicama pažnju da ne treba da se smeškaju ljudima koje ne poznaju, posebno ne sa starijima i muškog pola jer nam je vreme takvo kakvo jeste. Naučite ih da je ljubaznost jedno, a smejanje i nastavljanje komunikacije nešto sasvim drugo. Da ne dužim više, čuvajte svoju decu - zaključila je.

Kasni treninzi veliki problem

Iako su svi bili jedinstveni u podršci ovoj mladoj Novosađanki i njenom apelu, pokrenula se rasprava oko toga šta tako male devojčice rade same napolju u to doba.

Kako se moglo videti, mnoge majke su napisale da je veliki problem što su sportski treninzi tako kasno organizovani, a to se dešava zbog nedostatka sala sa njihovo održavanje.

- Nažalost većina treninga za devojčice tog uzrasta je u to vreme. Ne postoje slobodne sale u ovom gradu koje bi mogle ranije da se koriste. Strašno ali istinito. Ako dete želi da trenira nema izbor. Dete mi trenira već 3 godine odbojku i znam o čemu pričam. Treninzi su u školama i pre 20 časova ne mogu početi zbog nastave, a prve termine imaju mlađe grupe. Tako da bar jedan trening u nedelji one imaju ovako kasno. Nemam nameru da se raspravljam, samo je ovo generalno problem svima, a izgleda nema načina da ga reše. Grad nema sale koje bi se koristile za to, sale se iznajmljuju od škola, a škole imaju nastavu do 20 časova - objasnila je jedna komentatorka.

Drugi su pak smatrali da to nije opravdanje da devojčice tih godina budu same napolju u ta doba. Ono gde su svi bili saglasni jeste da je apel potpuno na mestu i čestitali su na objavi ovoj Novosađanki.

Kurir.rs/Blic