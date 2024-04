NAKON PISANJA O OCU HEROJU IZ ČAČKA, SRBIJA SE UJEDINILA: Skupljena polovina novca za pomoć Jovanu, ali nije kraj!

Srbiju i region obišla je priča o ocu heroju iz Čačka koji nakon smrti supruge sam brine o teško bolesnom sinu Jovanu (19), koji je vezan za invalidska kolica. Radovan čini sve da svom detetu koji ima autizam i kome su amputirani delovi obe noge, život učini lepšim, ali ipak mu je bila potrebma pomoć dobrih ljudi jer u zgradi u kojoj žive ne postoji rampa za prilaz za invalidska kolica.

Rešenje koje postoji, zbog različite visine stepenište ima samo jedna firma u Srbiji i to rešenje košta oko 11.000 evra.

foto: RINA

Dobra vest je što je zahvaljujući ljudima dobre volje već skupljena polovina iznosa.

- Zaista se mnogo ljudi javilo da pomogne, donirali su novac koji nam u ovom trenutku mnogo znači. Zahvalan sam i u moje i u Jovanovo ime svima koji nam iskreno pomažu, jer kada se ugradi ta rampa naš težak život će bar malo biti lakši, kaže Radovan.

Dodaje da je potpisao ugovor sa firmom koja se bavi ugradnjom rampi i uplaćeno je 600.000 dinara, što je polovina potrebnog iznosa.

Ipak, ostalo je da se skupi još toliko, stoga svako ko je u prilici može da uplati određeni iznos na na ime Radovan Sretenović, broj računa: 160-5700100210339-13, Banka Inteza.

foto: RINA

Jovan je pre 19 godina rođen kao zdravo dete, ali sa dve godine i dva meseca, tačno u dan, njegov otac Radovan seća se kad je dobio autizam.

On i supruga trudili su se da svom sinu pruže svu ljubav i podršku, kako bi živeo najbolje što može. Međutim, dečak je počeo da dobija epi napade, a 2020. kada je dobio boginje, a potom i tešku infekciju jedva je ostao živ. Posle mu je umrla majka i otac je jedini koji sada brine o njemu.

Kada je ostao bez supruge, a Jovan bez majke, Radovan je morao da napusti posao i preuzme potpunu brigu o sinu. Mladić ništa ne može sam, stoga mu je potrebna celodnevna nega, a otac zbog nemogućnosti prilaza ne može njega da povede sa sobom čak ni do prodavnice. Trajno rešenje bila bi upravo ova prilazna rampa za koju se skuplja novac.

foto: RINA

- To bi nam najviše značilo, jer ja ni na minut njega ne smem ostaviti samog u stanu. Kada bih mogao kolicima lako da ga spustim napolje, to bi bio naš spas. Postoji mogućnost da mu se ugradi proteza, kako bi mogao samostalno da se kreće. Ali, sve to košta. Ukoliko bi se dogodilo da Jovan ne prihvati tu protezu, mi bi je onda u tom slučaju poklonili nekom drugom detetu. Trudim se iako smo u ovako teškoj situaciji da mu svaki dan bude lep. Za njega je najvažnije da spava redovno, jer ako ne spava onda mu se vraćaju i epi napadi, kaže Radovan.

Ovaj hrabri otac ne žali se nad svojom sudbinom, čini sve da svom sinu obezebedi koliko može. Medjutim, pri samom ulasku u skromni stan vidi se da je pomoć ovim dobrim i poštenim ljudima i te kako potrebna. Kupatilo je jako neuslovno i mladić se kupa u staroj kadi, koja je u veoma lošem stanju. Potreban je i specijalan krevet jer nekada ne može da ode do kupatila.

Kurir.rs/Rina