ZA VANTELESNU OPLODNJU JOŠ 5,3 MILIONA: Nova podrška iz budžeta Loznice

Grad Loznica nastavlja da pomaže onima koji žele da postanu roditelji i oglasio je novi javni poziv za dodelu naknade troškova za vantelesnu oplodnju (VTO) za ovu godinu. Planirano je 5,3 miliona dinara iz lokalnog budžeta pa će, sa ranijim pozivom za period januar – mart, i ove godine za VTO biti namenjeno ukupno šest miliona dinara.

Loznica je na nedavnoj sednici lokalnog parlamenta dodatno poboljšala raniju odluku od VTO tako da sada javni poziv traje do utroška predviđenog novca, a korisnici prava čiji je metod lečenja donirani genetski matetrijal, mogu birati između lečenja u Srbiji, ili inostranstvu, uz uslov da su kod nas već imali četiri neuspešna pokušaja VTO. Maksimalan iznos po jednom zahtevu je, kao i od uvođenja ove mere 2020. godine, 350.000 dinara. Od ove godinu šansu da putem VTO postanu roditelji imaju žene koje nisu navršile 47 godina u momentu podnošenja zahteva, umesto dotadašnjih 45, a podnosioci osim bračnih, ili vanbračnih parova mogu biti i žene bez partnera. Mere se odnose na one koji ne ispunjavaju uslove za uključivanje u program VTO na teret Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja, a do sada je ukupno 40 parova imalo šansu da uz podršku grada dođe do potomstva i rođeno je osam beba.

Prve godine uvođenja finansiranja VTO o trošku grada maksimalan iznos dobilo je četrnaest bračnih parova, 2021. jedanaest, naredne je podrška pružena za osam, a prošle pet. Od početka ove godine pozitivno su rešena dva zahteva i dato je po 350.000 dinara. U gradskoj kasi je samo prve godine za VTO bilo odvojeno pet, a svih narednih po šest miliona dinara. Od početka podrške VTO najuspešnija je sa pet ostvarenih trudnoća bila prošla godina, a prema interesovanju od početaka ove očekuje se da bar šest lozničkih parova preda dokumentaciju i proba da dobije potomstvo.