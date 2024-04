MARJAN JE ŠAMPION SRBIJE I ODUŠEVIO JE UMEĆEM: Prosto sam znao da ću biti prvi! Evo šta je pravio (VIDEO)

Marjan Katančić, učenik završnog razreda Hemijsko-tehnološke škole osvojio je prvo mesto na 22. republičkom takmičenju održanom u Bačkoj Topoli. Takmičio se u oblasti pekarstva, a zadatak koji je uradio bolje od svih drugih takmičara jeste priprema pletenice.

Republičko takmičenje u Bačkoj Topoli okupilo je učenike tri smera - pekar, mesar i prehrambeni tehničar, a svako se takmičio u svojoj oblasti.

foto: Printscreen/Youtube/RTV

U konkurenciji 15 pekara, Marjan Katančić pokazao se najboljim, piše portal "Subotica.com".

- Spremao sam se tako da pobedim, bio sam spreman na to. Pekara u Bačkoj Topoli gde smo se takmičili je mala, pa nas je po dvoje ulazilo unutra. Ja sam ušao treći, i odmah sam znao da je to to. Video sam konkurenciju, video sam kako drugi rade i kako ja radim, i prosto sam znao da ću biti prvi - kaže Marjan.

foto: Printscreen/Youtube/RTV

Na ideju da se bavi pekarstvom došao je od starijih prijatelja. Iako u početku nije bilo baš sve onako kako je zamišljao, sada je siguran da je pronašao poziv koji ga ispunajva i kojim će nastaviti da se bavi u budućnosti.

- U prvoj godini se i nisam baš nešto preterano zainteresovao, jer je više bilo teorijski. Ali, kada smo u drugoj i trećoj godini počeli više da se bavimo proizvodnjom, tu sam se više zainteresovao. Pronašao se u pozivu pekara, i nastaviću da se bavim ovim poslom, mada još ne znam gde ću da se zaposlim, razmišljaću kada završim školu - objašnjava on.

foto: Printscreen/Youtube/RTV

Plan za budućnost je i da usavrši spremanje bureka, odnosno da postane burek-majstor.

- Voleo bih da postanem burek-majstor, da naučim da bacam kore za burek. To trenutno učim, radim na tome, ali nemam mnogo iskustva. Vremenom, doći ću i do tog trenutka kada ću znati dobro to da radim - zaključuje Marjan.

Obrazovni profili trećeg stepena - zanatska zanimanja u koja spadaju pekar i poslastičar, deficitarna su zanimanja kako u Subotici tako i šire. Iz ove škole napominju da nakon završenog školovanja, ovi učenici brzo i lako mogu doći do dobro plaćenog posla.

- Učenici odmah nakon završenog školovanja mogu da se zaposle, a to im dodatno olakšava dualni princip obrazovanja gde pored učenja, stiču i praktična znanja kod poslodavaca kod kojih nerteko mogu naći i posao. Naredne godine u planu upisa neće se naći obrazovni profil pekar, već posalstičar, prvi put na srpskom nstavnom jeziku. Ali, već od naredne školske godine, vraćamo se ovom smeru, gde su naši učenici izuzetni i postižu odlične rezultate - kaže Jadranka Vojnić Purčar, koordinator praktične nastave.

(Kurir.rs/Subotica.com)