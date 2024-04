AUTOBUSI 84 I 612 MENJAJU TRASU: Radovi na Batajničkom drumu

Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju na Batajničkom drumu 1. deo, u opštini Zemun, i to u delu od Lazara Mamuzića do Vere Dimitrijević, gde je na snazi potpuno zatvaranje deonice, do 26. aprila promenjen je režim rada vozila na linijama javnog gradskog prevoza.

Kako je precizirano iz Sekretarijata za javni prevoz, vozila sa linija 84 i 612 u oba smera saobraćaju sledećim ulicama: Batajnički drum 1. deo, Lazara Mamuzića, Emilije Jakšić, Vere Dimitrijević i dalje redovnom trasom. Vozila sa linije 704N u oba smera kreću se ulicama: Batajnički drum 1. deo, Lazara Mamuzića, Emilije Jakšić, Vere Dimitrijević, Nikole Ribarića, Momčila Radivojevića, Petra Jovovića, Vere Dimitrijević, Emilije Jakšić, Lazara Mamuzića, Batajnički drum 1. deo i dalje redovnom trasom.

Privremeno su uspostavljena sledeća stajališta: u smeru ka terminusu „Nova Galenika” – u Ulici Emilije Jakšić u visini broja 35, a u smeru ka Zelenom vencu, Trgu republike i Novom Beogradu u Ulici Emilije Jakšić u visini broja 17. Privremeno su ukinuta stajališta „Mihajla Vukše” u oba smera. Na izmenjenom delu trasa vozila koriste postojeća stajališta javnog gradskog prevoza.

