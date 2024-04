NAJLEPŠI JE BRETON KLEO: Četvrta međunarodna izložba pasa svih rasa u Gornjoj Koviljači (FOTO)

GORNJA KOVILJAČA - Četvrta međunarodna izložba pasa svih rasa, u organizaciji Kinološkog društva Loznice (KDL), održana je danas u etno-selu ”Sunčana reka” u Gornjoj Koviljači. Da predstave svoje ljubimce došli su ljudi sa prostora nekadašnje Juge, ali i drugih država, a vreme je bilo kao poručeno za masovno druženje sa ‘’najboljim čovekovim prijateljem’’ na otvorenom, pa je izložba imala i veliki broj posetilaca.

U šest ringova nastupali su psi sa vlasnicima, a sudije nisu imale lak posao da izaberu najlepše jer je konkurencija bila jaka. Prošle godine ovde je bilo između 70 i 80 rasa pasa, a tada je na nešto slabiji odziv učesnika uticala najava lošeg vremena i, pre svega, nezgodan termin jer je održana na Vaskrs. Ovoga puta sve je bilo drugačije, a prema rečima Saše Spasojevića, predsednika KDL, na izložbi je po katalogu učestvovalo 200 pasa svih rasa.

- Odziv je jako dobar, a vreme nas je savršeno poslužilo. Učesnike smo imali iz Rusije, Finske, Norveške, Austrije, Danske, kao i iz bivših jugoslovenskih republika tako da su posetioce imali priliku da vide zavidan nivo kvaliteta pasa na izložbi. Imali smo šest sudija, jednog ih BiH i internacionalnog sudiju iz Mađarske, a brojni aplauzi posle njihovih odluka potvrda su da su dobro obavili posao. Sve je proteklo u najboljem redu i očekujemo da dogodine sve bude još bolje - kazao je on Ponovo su pored Drine bili psi svih veličina i oblika, od nekih koji liče na igračke do onih ozbiljnih veličina i snage koji deluju impresivno. Vlasnici su se trudili da ljubimce predstave u najboljem svetlu u svakoj od konkurencija, a na kraju je izabran i najlepši pas izložbe. To je Kleo, vlasnika Strahinje Markovića iz Batajnice, inače, rodom iz obližnje Ljubovije, koji je prvi put učestvovao na izložbi u ‘’Sunčanoj reci’’.

- Kleo je epanjel breton, kupio sam ga kada je imao deset meseci, nedavno je napunio tri godine, a sad je u najboljoj snazi i na početku karijere. Drago mi je da je pobedio i ovde, u Srbiji je uzeo sve što može, pobednik je državnog prvenstva prošle godine u konkurenciji 64 bretona, brojnih specijala, jedini je pas koji je tri puta zaredom osvojio izložbe specijalke epanjel bretona jednoj godini. Sudije mi govore da više nije za takmičenja u Srbiji već u inostranstvu pa ćemo videti da ide na evropsko prvenstvo, a možda i svetsko naredne godine. Kleo će verujem i dalje biti uspešan, a kod mene će ostati do duboke starosti. Nastaviću da radim u odgajivačnici sa ovom rasom koju baš volim i to činim iz ljubavi – kazao je Marković pre poziranja pred foto-aparatom.

KDL je veliku podršku u organizaciji manifestacije imao od gradske uprave, lozničke Turističke organizacije i Kancelarije za mlade, a oni koji su bili na izložbi odlaze sa puno lepih utisaka. Možda je neko rešio, videvši svu onu raznolikost pasa, da uskoro postane vlasnik nekog ljubimca jer davno je rečeno ‘’pas je najbolji čovekov prijatelj’’.

