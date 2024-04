KAKO DA DOBIJETE BESPLATNE VOZNE KARTE ZA EVROPU: Potrebno je odgovoriti samo na 6 pitanja, a ovo su uslovi!

Ako ste mladi i tražite jeftin način da istražite Evropu, postoje dobre vesti. EU poklanja 35.500 besplatnih železničkih karata 18-godišnjacima u okviru programa DiscoverEU.

Sve što treba da uradite je da odgovorite na šest pitanja i možda ćete imati šansu da dobijete mesečnu besplatnu propusnicu za železnicu.

foto: Pexels

Inicijativa je deo Erazmus programa i ima za cilj da podstakne kulturne veze u EU. Oni koji ispunjavaju uslove imaće priliku da istraže evropsku baštinu i istoriju dok upoznaju ljude sa celog kontinenta, a sve što treba da uradite je da odgovorite na šest pitanja.

PRIJAVA

Da bi imali priliku da osvoje besplatnu kartu za železnicu, kandidati moraju biti rođeni između 1. jula 2005. i 30. juna 2006. godine.

Šema je otvorena za legalne stanovnike 27 država članica EU ili prekomorskih zemalja. Mogu se prijaviti i stanovnici trećih zemalja povezanih sa Erazmusom. To uključuje Island, Lihtenštajn, Severnu Makedoniju, Norvešku, Srbiju i Tursku.

Ako ste to vi, sledeća faza je da se uputite na Evropski omladinski portal da uradite kviz o podobnosti.

Moraćete da odgovorite na pet pitanja sa višestrukim izborom o EU i jedno dodatno pitanje. Pitanja obuhvataju opšte znanje o EU i njenim inicijativama usmerenim na mlade ljude.

foto: Shutterstock, Ilustracija

Takođe će biti zatraženo da date više informacija o vašim planovima putovanja. Ovo uključuje kada planirate da putujete, da li će to biti prvi put da putujete sami bez roditelja, šta biste želeli da naučite iz tog iskustva i kako ćete finansirati svoje putovanje. Ove informacije neće uticati na proces selekcije.

Komisija će rangirati kandidate na osnovu njihovih odgovora na EU kvizu i ponudiće putne karte nakon njihovog rangiranja do granice dostupnih karata.

Prijave se završavaju 30. aprila u podne po srednjeevropskom vremenu. Ne možete se prijaviti ako ste prethodno dobili DiscoverEU propusnicu.

KAD SE PUTUJE

Oni koji se pokažu uspešnim dobiće besplatnu železničku kartu za putovanje u Evropu do 30 dana između 1. jula 2024. i 30. septembra 2025.

Celokupno putovanje može trajati od jednog dana do najviše mesec dana, ukljucujuci do sedam dana putovanja, a učesnici će generalno imati pravo na karte u vrednosti do 283,26 evra u drugoj ili ekonomskoj klasi. Iznos se može povećati za kandidate koji putuju iz udaljenih ili prekomorskih regiona, piše Euronews Travel.

foto: Shutterstock

U nekim slučajevima će biti uključene i karte za autobus i trajekt. Kako bi se osiguralo da mladi ljudi koji žive u udaljenim područjima ili na ostrvima nisu isključeni, letovi se takođe mogu dodeliti u izuzetnim slučajevima. Prednost će se uvek dati najodrživijoj opciji .

Ako ste jedan od srecnih dobitnika nagrade, dobićete i Evropsku omladinsku karticu (EICA) koja važi godinu dana. Ovo daje popuste za kulturne posete i aktivnosti, učenje, prirodu, sport, lokalni prevoz, smeštaj, hranu i drugo širom EU.

Kurir/BIZLife