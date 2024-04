ZAVRŠENA REKONSTRUKCIJA KANALA ZA NAVODNJAVANJE U ČAČKU: Investiciju pomogli Arapi, biće spas za mnoge građane!

Kanal za navodnjavanje Čačak-Parmenac koji će biti spas za veliki broj građana u potpunosti je rekonstruisan i to prvi put nakon skoro sedam decenija. Prema najavama gradonačelnika Miluna Todoroića, biće dat građanima na korišćenje za 15 dana.

- Bio sam na sastanku sa direktorom JP “Srbijavode” Goranom Puzovićem. Postoje još neki problemi oko prijema i upotrebne dozvole za kanal koji je u potpunosti završen. Trebaju da se ispitaju svi vodotokovi, kompletna sekudanrna mreža. Očekujemo u narednih 15 dana da ćemo dati građanima taj kanal na korišćenje što je i svrha svega toga. Dogovoren je da se u toku leta radi kanal za Ljubić kej. Iz budžeta je izdvojeno 16 miliona da se uradi projekat kako bi se dobila dozvola za potraživanje novca da li od Vlade ili nekog Fonda”, rekao je Todorović.

foto: RINA

Kanal za navodnjavanje Čačak – Parmenac, sa kog su se vodom snabdevala poljoprivredna zemljišta od Parmenca do Katrge, izgrađen je 1957. godine ali dugo vremena, zbog dotrajalosti nije bio u funkciji. Sada je kompletno rekonstruisan, a vrednost radova je 5,7 miliona evra, iz kreditnog aranžmana između Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Projekat je podrazumevao sanaciju i modernizaciju kanala za navodnjavanje od brane u Parmencu do Katrge u dužini od 24 kilometra, ukupna je betonirano i u potpunosti sanirano 5.350 metara od Parmenca do kanala Moravac.

Ukupna dužina distributivne mreže je 10.885 metara, a ugrađene su cevi različitih prečnika, postavljeno 11 cevovoda i 175 hidrantskih jedinica.

