GRADI SE NOVI MOST OD 5 MILIONA EVRA PREKO ZAPADNE MORAVE: Na levu obalu reke niknuće Novi Čačak (FOTO)

Čačanska sela Prijevor i Parmenac koje deli reka Zapadna Morava konačno će biti povezana mostom, za čiju izgradnju je u Čačku potpisan memorandum odnosno sporazum o projektovanju mosta preko Zapadne Morave.

Momorandum su potpisali gradonačelnik Čačka Milun Todorović, direktor JP "Putevi Srbije" Zoran Drobnjak i direktor kompanije CRBC Srbija Dong Jang.

foto: RINA

- Most preko Zapadne Morave će povezivati Parmenac i Prijevor, dakle ukupno pet kilometara saobraćajnica. Ovaj most je prva faza, očekujemo da isprojektujemo veoma brzo i kvalitetno u skladu sa Planskim aktom Severnog obilaznog puta koji smo usvojili pre 2,5 godine u Skupštini Grada Čačka. To stvara mogućnost da se grad proširi na levu obalu Zapadne Morave ali i da se svi žitelji Ljubić keja, Ljubića, Trbušana, Lugova, Prijevora i svih okolnih mesta imaju bržu komunikaciju do auto-puta Miloš Veliki, odnosno do petlje Pakovraće, ali i da se rastereti centralna gradska zona - kazao je za RINU gradonačelnik Todorović.

Prema rečima gradonačelnika, pred gradskom upravom je sada posao eksproprijacije, a nakon toga sledi izgradnja tri saobraćajnice, što podrazumeva prvu fazu.

Druga faza

- Druga faza treba da bude od Ulice Vidosava Kolakovića, preko Lugova, Ljubić brda, sve do auto-puta Miloš Veliki. Ovaj put je trebalo mnogo decenija ranije da bude usvojen i izgrađen. Ako se ne varam 1971. godine projektovana je južna i severna obilaznica. Južna je izgrađena, to je most kod Ilijaka i dalje kružni put koji je otvoren 1976. godine i evo posle 53 godine mi smo uspeli da razvijemo grad ka toj strani, levoj obali Zapadne Morave.

Todorović je istakao da će saobraćajnice biti u četiri kolovozne trake sa razdelnim ostrvima a sa obe strane biće urađeni trotoari za pešake.

- Stvaramo mogućnost za novu mesnu zajednicu, za nove sadržaje, potpuno urbanistički uređen Novi Čačak - rekao je gradonačelnik.

Investitor ovog projekta su "Putevi Srbije" a projektovanje mosta će finansirati kineski partneri. Direktor JP "Putevi Srbije" Zoran Drobnjak kazao je da su realna očekivanja da se projektovanje završi u narednih šest meseci.

foto: RINA

Most od 5 miliona evra

- Most od 200 metara širine sa pešačkim stazama koštaće oko pet miliona evra i oko milion evra će koštati ovi prilazni putevi - kazao je Dobnjak.

Za ovaj građevinski poduhvat ponovo su birani provereni kineski partneri. Jang je podsetio da je njihova kompanija već pet godina prisutna u Čačku kroz gradnju deonice auto-puta Preljina - Požega.

- Za ovih pet godina koliko gradimo auto-put, bukvalno kako smo otvarali i radili svedočili smo razvoju grada Čačka i vrlo smo srećni što sad imamo priliku da ova saradnja bude i direktnija. Po potpisivanju ovog memoranduma ćemo vrlo brzo sesti sa predstavnicima grada Čačka i Puteva Srbije i da krenemo sa projektovanjem. Završićemo jako bzo i nadamo se da ćemo po završetku projektovanja uspeti sa gradom Čačkom i Putevima Srbije naći finansijera i krenuti da gradimo, kako bi doprineli daljem razvoju Čačka i još boljem životu građana - kazao je Jang.

Kurir.rs/ RINA/ S.Đ.

Bonus video:

00:51 REKA MORAVA JE DOBILA IME PO SLOVENSKOJ BOGINJI! Značenje njenog imena će vas ŠOKIRATI, i dan danas uteruje strah u kosti