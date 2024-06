OVOM DOGAĐAJU U MANASTIRU TUMANE PRISUSTVUJE VIŠE OD 30.000 LJUDI: "Toga dana Sveti Zosim učini jedno od najvećih čuda u godini"!

Prvi sačuvani zapisi o manastiru Tumane potiču iz 16. veka. Osnovan je u vreme pre Kosovskog boja kao i mnoge zadužbine Moravske Srbije.

Podigao ga je Miloš Obilić, u vreme kneza Lazara. U nedelju 16. juna u manastiru Tumane, biće održano presvlačenje moštiju Svetog Zosima.

Skriveno mesto u podnožju Golubačkih planina koje odiše mirom i spokojem i prirodnom lepotom, vekovima je svedok vere jednog naroda. Reč je o jednom od najposećenijih manastira na prostoru Srbije.

„Narod je vekovima voleo i poštovao Tumansku svetinju, međutim, u ovo novo vreme, Sveti Zosim tumanski i Sveti Jakov, su se pojavili kao veliki pomoćnici vernoga naroda, i ljudi to osećaju i prepoznaju, i po svojoj veri primaju blagoslov u ovoj svetinji“, rekao je Visoko prepodobni arhimandrit, Dimitrije Plećević, iguman manastira Tumane.

Oko milion ljudi godišnje prođe kroz manastir. Među njima su i ljudi iz regiona i celog sveta, a poslednjih godinu dana, značajan je broj posetilaca iz Kine.

Prva pomisao na Tumane su čudesna isceljenja.

„Zaista, svakodnevno se susrećemo sa ljudima koji žele da iznesu svoja svedočenja o blagodati ili isceljenju koje su primili molitvana svetih Zosima i Jakova u manastiru Tumanu. To je nešto što treba doživeti, oni nas prosto povuku za rukav od mantije, zamole nas da ispričaju i sa drugima podele svoje svedočanstvo kako bi zablagodarili Bogu, ali i na određeni način i uputili druge, koji imaju neku muku, brigu ili problem, da se obrate Bogu i svetiteljima za pomoć“, ispričao je iguman Dimitrije Plećević u Jutarnjem programu.

Kako je manastir dobio ime?

Narod vekovima čuva predanje da je Miloš Obilić ktitor manastira Tumana.

Predanje govori da je nehotice, u lovu, ustrelio Svetog Zosima.

„Kada ga je poneo svom dvoru da mu izvida rane, na mestu gde se danas nalazi crkva, Sveti Zosim je uzviknuo – Tu me mani i pusti me da umrem. U znak kajanja za nehotično ubistvo svetitelja, na njegovom grobu je vojvoda Miloš Obilić počeo da zida crkvu. Kad je stigao do krova, glasnici kneza Lazara su došli sa porukom iz Kruševca – Tu mani zadužbinu, i dođi da idemo u boj protiv Turaka. Po tom dvostrukom – tu mani, manastir Tumane dobija svoje ime, i narod ga završava posle Kosovskog boja“, ispričao je iguman Dimitrije Plećević.