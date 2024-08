JAGODINA PUNA TURISTA I KADA KIŠA PADA! Palma: Oko 9000 ljudi na manifestaciji "Otvoreni dan"

Predsednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma se povodom manifestacije "Otvoreni dan" obratio mnogobrojnim okupljenima u Akva parku u Jagodini.

- Iako je od ranih jutarnjih sati u Jagodini padala kiša, oko 9000 ljudi danas boravi u Jagodini na tradicionalnoj manifestaciji „Otvoreni dan“ kada je besplatan ulaz u sve turističke destinacije Jagodine. Jagodina je jedinstvena po tome što smo prvi u Srbiji napravili Akva park, prvi Zoološki vrt južno od Beograda, prvi Muzej voštanih figura u ovom delu Evrope, svi građani na teritoriji grada Jagodine i sva 52 sela imaju besplatan prevoz, godišnje vodimo 3000 ljudi u neku državu o trošku donatora i prvi smo napravili industrijsku zonu u kojoj danas ima 14 fabrika, koje smo sami doveli. Uz sve to zimi kada snega nema nigde u Srbiji i kada je sunce, u Jagodini ima snega, veštačkog, koji pravimo topovima na jedinom skijalištu u gradu u Srbiji. I po svemu tome smo jedinstveni i jedini, ne samo u Srbiji. Turistički kompleks je takođe jedna industrijska zona i koliko je Jagodina posećena najbolje govori podatak da danas nema slobodnih kreveta ni u apartmanima ni u hotelima - izjavio je Marković i dodao:

- Naš cilj je da svi žive od svog rada i da deca i omladina ostaju u svom gradu i svojoj državi Srbiji, jer to je želja svakog roditelja, deke i bake. I poslednjih godina sve manje ljudi iz Srbije odlazi u inostranstvo, što je velika stvar kako za porodice, tako i za državu Srbiju - istakao je Marković, koji je zatim prošetao Akva parkom i, na njihovu molbu, slikao se sa posetiocima kojih je bilo od Subotice do Preševa i od Užica do Kladova.

I jedna zanimljivost na današnjem Otvorenom danu u Jagodini je ta što je Zavičajni muzej u Jagodini danas oborio rekord posećenosti u svojoj istoriji, od 1954. godine. Prema podacima uprave tog muzeja, kroz njegove kapije danas je prošlo oko 5000 ljudi.

