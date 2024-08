"ORLOVINE" PRIBLIŽAVAJU TURISTIMA: Mali Zvornik ulaže u turističku infrastrukturu

Arheološko nalazište na lokalitetu "Orlovine" iznad Malog Zvornika uskoro će biti mnogo dostupnije posetiocima koji žele do te veoma zanimljive kulturno – turističke destinacije. Ovih dana počela je izgradnja pešačke staze do mesta gde su pronađeni najstariji arheološki tragovi Srba u ovom delu Podrinja kako bi posetioci lakše dolazili do uzvišenja sa kojeg se pruža pogled na Zvorničko jezero i okolinu.

- Osim oko 250 metara stepeništa, odnosno gazišta koje će biti urađeno od drveta, na najvišoj koti biće napravljen i vidikovac jer se sa Orlovina pruža neverovatan pogled na obližnje jezero, ali i okolinu. Biće postavljene kante za smeće i info-table. Rok za završetak radova je 30 dana, a vrednost oko šest miliona dinara. To je deo projekta ‘’Unapređenje turističke infrastrukture na teritoriji Opštine Mali Zvornik’’ koji obuhvata turistički info-kiosk ispred opštinske zgrade, čija izgradnja počinje sledeće sedmice, nabavku električnih bicikala i punjača, pedalina, kajaka, kanua za plovidbu jezerom kao i priključnih mašina za amfibiju koja čisti Zvorničko jezero, obuke i sve ostalo. Vrednost realizacije projekta iznosi 151.600 američkih dolara, od čega je grant dobijen od EU oko 136.440 dolara, dok je učešće malozvorničke opštine 10 posto vrednosti projekta – kaže Boris Katić, koordinator projekta.

foto: Opština Mali Zvornik/B.Katić

Predsednik opštine Zoran Jevtić, naveo je da će kroz ovaj projekat, koji je EU podržala preko EU PRO PLUS programa, a sprovodi ga Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge, biti omogućeno konačno otvaranje arheološkog lokaliteta ‘’Orlovine“ i predstavljanja nalaza koji svedoče o životu na ovom području u prošlosti.

- Najpre smo detaljno istražili ‘’Orlovine“, a kada smo uvideli kakvo kulturno i istorijsko blago posedujemo, učinili sve da zaštitimo lokalitet od propadanja i sačuvamo sve što smo pronašli. Sada je cilj njegovo predstavljanje i privlačenje većeg broja posetilaca, kao i stvaranje uslova i sadržaja koji će ih zadržati duže na destinaciji - objašnjava Jevtić, a prenosi opštinski portal.

Arheološka istraživanja na lokalitetu ‘’Orlovine’’ počela su pre deset godina, a za njegovo otkrivanje zaslužan je meštanin, profesor istorije Dejan Pavić, koji je preminuo pre nekoliko godina. Na tom arheoškom nalazištu se, pored ostalog, nalazi crkva, koja potiče iz šestog veka, a njene dimenzije prelaze 30 metara, što pokazuju da su ‘’Orlovine’’ bile važan crkveni i administrativni centar. Ovde je značajno i otkriće ranosrednjovekovnog starosrpskog horizonta koji je pokazivao obnovu života na ovom prostoru negde već u desetom veku, što bi bili najstariji tragovi iz te epohe na ovim prostorima.

foto: Opština Mali Zvornik/B.Katić

"Orlovine" se, kažu stručnjaci mogu porediti sa najvećim regionalnim centrima kod nas kao što je Caričin grad. Još u početku radova na tom arheološkom nalazištu Jevtić je govorio da je želja opštine da to bude još jedna turistička atrakcija Malog Zvornika, koji osim Drine i Zvorničkog jezera već u ponudi ima jedinstveni Podzemni grad Karađođevića. Nema sumnje da će ‘’Orlovine’’ biti omiljeno mesto posetilaca do koga će ubuduće lakše stizati, lokacija sa koje se pogled na Zvorničko jezero ne zaboravlja.