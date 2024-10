- Od 7 sati jutors pa do večernjih sati bez vode će biti svi korisnici koji se snadbevaju vodom sa vodosistema Ribnica, a to je skoro ceo Zlatibor i Čajetina. Menja se stari cevovod, odnosno vrši se prespajanje u dužini od 1,5 km. Ovim će kompletan magistralni cevovod od jezera Ribnica do Karaule biti izmenjen i završen u dužini od oko 6 km – rekao je Tucović.