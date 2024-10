- Ono što je nama najveći problem u ovom sistemu ovh nekoliko meseci jeste to što grad Čačak generiše veliku količinu otpada i to je negde od 100 do 140 tona na dnevnom nivou i druge deponije često nisu imale kapacitete da private toliku količinu otpada na dnevnom nivou i zbog toga je došlo do nagomilavanja otpada na našoj transfer stanici koja se nalazi u naselju Prelići. Samim tim došlo je i do nezadovoljstva građana koji tamo žive”, kaže za RINU Marjana Petronijević.