Profesor Duško Ćirović sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji od 2007. godine vodi projekat markiranje i praćenja medveda u Srbiji, kaže da trenutno prate pet medveda obeleženih i to dva na Tari i po jednog na Zlatiboru, Goliji i Zlataru.

- Kada se sretnete sa medvedom treba stati i jednom viknuti . Onda se polako udaljiti, bez naglih pokreta i velike galame. Naročito je bitno kada se sretne mečka sa mečićima da se ništa ne preduzima naglo, jer su one tada još agresivnije. Ali, bez brige, naši medvedi su miroljubiviji od crnogorskih – dodao je profesor Ćirović u šali.

- Bilo je susreta, mnogi svedoče da su videli medveda, ali nikada nije bilo incidenata. Jedino 2015. godine je bilo da je mečka napala lovca, ali na svu sreću to je prošlo bez velikih posledica – kaže Milanović.

On je istakao da je važno da se posetici Tare strogo pridržavaju pravila koje Nacionalni park propisuje, da se kreću samo obeleženim stazama a kada je mrki medved u pitanju, treba znati da on ne voli buku niti jake mirise. Posetioci treba da izbegavaju parfeme, ali i šuškavu odeću, što može uznemiriti gorskog cara.

- Unela mi se u lice i iz sve snage ruknula. Za glavu je bila veća od mene. Ostao sam ukopan. A onda me je udarila šapom u grudi i bacila unazad. Leteo sam tri metra kroz šumu i pao na leđa. Imao sam osećaj da se cela šuma trese od njenog jezivog krika. Pokušao sam da se pomerim, pobegnem, da skinem pušku, ali strah me je paralisao, nisam mogao da mrdnem. Ni glasa nisam ima. Samo sam čekao da skoči na mene. Polako sam se pribrao, ustao i repetirao pušku. Ali životinje nije bilo u blizini, samo sam video tragove odraslog medveda i dva mečeta. Shvatio sam da me je mečka napala zbog mladih – pričao je tada M.R.