Drugari znaju da smo zajedno i to, ali gde da kažem to svojima, odnosno da ih upoznam sa njom. Ja sam joj na prvu rekao 'ma nikakav problem'. A u sebi sam propao skroz. Mislio sam iskreno da će zaboraviti, ali eto je juče isto pitanje. Zbog čega hoće to? Šta da radim, majku mu? Nekako sa jedne strane ako budem rekao 'ne', znam da je gotovo a ne bih trenutno želeo da je izgubim, jer su strasti blago rečeno nenormalne, ako me razumete", napisao je on.