- Radi se o krstionici u sklopu prethodno iskopane i konzervirane bazilike iz ranog šestog veka. Ona je bila deo posebne prostorije opremljene klupama za sedenje gde su nađeni i predmeti od klesanog kamena, unikatni za prostor Srbije. Arheolozi smatraju da je to bio jedan zatvoren prostor u koji je mogla da uđe samo osoba koja se krštava i sveštenik koji je stajao sa strane. Umesto na severnom delu iza oltara, krstionica je pronađena na jugoistočnoj strani gde to nije bilo očekivano. Arheolozi Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Valjeva navode da osobe koje su se krštavale nisu dolazile kroz crkvu već su postojala bočna vrata sa istočne strane gde su ulazili u tu prostoriju i do krstionice. Nađen je i bunar osmougaonog oblika, dubok oko pola metra, gde je obavljan obred krštavanja. Pronađeni su novčići iz šestog veka, što potvrđuje ono što su arheolozi pretpostavljali da je građevina iz tog perioda i dosadašnja saznanja nagoveštavaju da je ta crkva najveća rađena u tom periodu. Nađeni su i vrhovi strelica i sigurno je da na "Orlovinama" arheolozima predstoji još mnogo posla - kaže Marković.