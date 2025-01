MALI ZVORNIK - Pobednik 18. plivanja na Bogojavljenje koje je održano danas na Zvorničkom jezeru, u blizini HE ‘‘Zvornik’‘, je dvadesetdevetogodišnji Malozvorničanin, berberin, Darko Živanović i njemu je u trajno vlasništvo darovan osveštani krst .

On je bio najbrži u konkurenciji 57 plivača među kojima je bila i jedna žena, a najmlađi učesnik bio je dvanaestogodišnji Novak Pantić, đak petog razreda iz Sakara. Živanoviću je ovo drugi put da osvaja časni krst, prethodno je to učinio 2022. godine kada je prvi put zaplivao i to neposredno pošto je kršten.