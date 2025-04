MALI ZVORNIK – Gosti Malog Zvornika u centru ove varoši od juče imaju mesto gde mogu dobiti informacije o lokalnoj turističkoj ponudi, smeštaju, lokalitetima koje mogu obići i kako najlakše stići do njih jer je otvoren Info centar Turističke organizacije opštine. Pored toga na istom mestu mogu naći i originalne suvenire, razglednice, iznajmiti bicikl, čamac, ili organizovati vožnju katamaranom po Zvorničkom jezeru.

Izgradnjom i otvaranjem modernog Turističkog info centra, kakvi postoje u većini turističkih mesta Srbije, Mali Zvornik je napravio značajan pomak na planu unapređenja uslova za turizam, saopšteno je na opštinskom sajtu uz navođenje reči predsednika opštine Zorana Jevtića, da je to ‘’naizgled mali, ali veoma značajan iskorak, koji će posetiocima omogućiti bolji prijem i snalaženje u malozvorničkom kraju, a ujedno i ugodniji boravak.

„Radeći ozbiljno i posvećeno na planu unapređenja lokalne turističke ponude, došli smo do nivoa na kojem se nametnula potreba za otvaranjem Info centra za turiste. Budući da smo uočili da je to moguće kroz projektne aktivnosti koje podržava UNOPS, konkurisali smo kod donatora i dobili neophodnu podršku“, naveo je Jevtić uz ocenu da je to veoma značajan rezultat u oblasti turizma, ‘’čiji efekti će ubrzo biti vidljivi’’.