Kao što rekoh u naslovu, imam problem sa babom koja živi na 4. spratu (ispod mene, ja sam na potkrovlju). Njoj se skoro pojavila neka vlaga u kupatilu na plafonu i zidovima, za koju ona tvrdi da se pojavila od moje sudopere koja nije pravilno priključena na kanalizaciju. Njoj je neki rođak utuvio u glavu da je to 100% do toga.

Problem je u tome što ona to ne prihvata, bukvalno tvrdi da sam ja platio inspektorima da lažu, da ja želim da je uništim itd, kapiram da je mentalno skrenula. Došli smo do toga da ona sad preti da će da zazida rupu u vešeraju gde je priključena moja sudopera sa kanalizacijom, a ako ona to uradi, meni se sudopera zapušuje i nastaje poplava… Već dvaput je pokušala da zazida to, gde sam ja bukvalno odmah intevenisao i kopao cement rukama da se ne stegne. Ona će nastaviti to da radi kad god vidi da nema nikoga kući…