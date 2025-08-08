Slušaj vest

MALI ZVORNIK – Obnovu teniskog terena nedavno je pokrenula grupa mladih Malozvorničana, a uz podršku lokalne samouprave i Sportskog saveza ‘’Drina“ ovih dana su uspešno završeni radovi i u Mesnoj zajednici Centar ponovo postoji mesto gde prve teniske korake može učiniti neki budući Đoković.

Oni su za tri dana očistili teren od trave, a zatim se dopisom obratiti opštini uz molbu za podršku u nastavku radova, navodeći da su, iako spremni da volontiraju, ograničeni finansijskim sredstvima, a ona im je priskočila u pomoć, navodi se u objavi na sajtu lokalne samouprave. Obezbeđena su sredstva za nabavku neophodne opreme i materijala, šljake, mreže za tenis, linija za obeležavanje terena, četki za čišćenje, kao i mreže za presvlačenje terena. Obavljeno je i ravnanje podloge, popravljena žičana ograda i obezbeđeni tehnički uslovi za normalno funkcionisanje terena, uključujući postojeći strujni priključak i reflektore. Podršku je pružio i Sportski savez ‘’Drina“, a Zoran Jevtić, predsednik opštine, podsetio je da opština i Savez od ove godine plaćaju mesečni zakup terena Hidroelektrani ‘’Zvornik“, od 144.000 dinara godišnje, čime je omogućeno da teren ostane dostupan za javnu upotrebu.

‘’Inicijativa mladih je izuzetno vredna i zaslužuje svaku podršku. Velika je stvar kada mladi pokazuju interesovanje za sport, zajedništvo i angažovanje u lokalnoj zajednici. To je pravi put i mi ćemo ih uvek podržati“, poručio je Jevtić, prenosi sajt opštine.

Inače, teniski teren u Centru izgrađen je osamdesetih godina prošlog veka, u sklopu nekadašnje inicijative za razvoj sportsko-rekreativnih sadržaja u opštini. Dugo je bio mesto okupljanja mladih i ljubitelja tenisa, sve dok nije zapušten. Zahvaljujući entuzijazmu novih generacija i podršci opštine taj prostor sada dobija novi život, ponovo će biti dostupan građanima za rekreaciju i za razvoj sportskih aktivnosti.

Inače, mladi su u molbi za rekonstrukciju i obnovu teniskog terena naveli da je u vreme kada je urađen bio jedan od dva na potezu od Šapca do Bajine Bašte. Sada je vraćen u ‘’život’’