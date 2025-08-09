Slušaj vest

BEOČIN - Veliki požar izbio je danas u naselju Šljivik u Beočinu, a izgorela je jedna kuća.

Na snimku koji je objavljen na Instagram stranici "192_rs" vidi se kako vatra guta čitav objekat, a crni dim se diže u nebo.

Pored vatrogasaca iz Beočina, na teren su izašli iz vatrogasci iz Novog Sada.

Prema prvim informacijama nema povređenih lica, a materijalna šteta je velika.

Trenutno nema informacija o tome kako je do požara došlo.