velika materijalna šteta
SNIMAK IZ BEOČINA KAO IZ HOROR FILMA: Izbio veliki požar, vatra progutala kuću! Krov propao, vatrogasci se bore sa vatrenom stihijom (VIDEO)
Pored vatrogasaca iz Beočina, na teren su izašli iz vatrogasci iz Novog Sada.
BEOČIN - Veliki požar izbio je danas u naselju Šljivik u Beočinu, a izgorela je jedna kuća.
Na snimku koji je objavljen na Instagram stranici "192_rs" vidi se kako vatra guta čitav objekat, a crni dim se diže u nebo.
Prema prvim informacijama nema povređenih lica, a materijalna šteta je velika.
Trenutno nema informacija o tome kako je do požara došlo.
