Dugotrajan sušni period izazvao je ozbiljne poremećaje u vodosnabdevanju na području opštine Nova Varoš, zbog čega je Javno komunalno preduzeće „3. septembar“ uvelo privremene restrikcije u isporuci vode.

Kako su saopštili iz ovog preduzeća, potrošači u gradskoj zoni, u naseljima Branoševac i Šanac, neće imati vodu u periodu od 22 časa do 5 sati ujutro, dok će tokom dana vodosnabdevanje biti uredno.

- U seoskim sredinama restrikcije će biti još izraženije. Potrošači u Akmačićima, zaseok Drmanovići, Lukovićima, Đenadićima i Miševićima dobijaćе vodu od 6 do 10 časova, dok će stanovnici Komarana, Brzakovića i Gujaničića vodu imati od 15 do 20 časova, potvrđeno je za RINU u JKP.

Iz JKP „3. septembar“ navode da čine sve kako bi raspoložive količine vode rasporedili ravnomerno na sve potrošače, te se zahvaljuju građanima na razumevanju.

"Presabiramo se kad ćemo oprati ruke jer vode je sve manje, stoka nam je žedna danima"

Usled suše i nestašice vode jako teška situacija je danima u Arilju, stoga je u ovoj opštini uvedena vanredna situacija. Najteže je meštanima ariljskih sela, koji muku muče ne samo za sebe već i za stoku koju imaju u štalama a koja je žedna.

- Ujutru se samo umijemo i odemo u njivu. Razmišljamo i presabiramo se kad da operemo ruke jer pitanje je da li će ostati vode za ostale potrebe. U našoj kući živi 13 članova, kad nema vode nastaje pravi kolaps. Ne možete normalno da operete sudove, da ručate. Veliki je problem i u domaćinstvu, žedna nam je stoka, zemlja. A kiše nema ni za lek", kazali su meštani sela Mirosaljci iz Arilja.

Kako bi se meštanima bar malo olakšalo biće angažovano JKP „Zelenilo“ i druge nadležne službe koje će po potrebi dostavljati vodu građanima na kućne adrese ili na unapred određene lokacije.

- Ta voda će se koristiti isključivo za osnovne životne potrebe piće, higijenu i zdravlje ljudi i stoke, a svaka nenamenska potrošnja, poput zalivanja, strogo je zabranjena. Pojačaćemo inspekcijski nadzor, posebno na poljoprivrednim zemljištima i domaćinstvima za koja postoji sumnja da će koristiti vodu za navodnjavanje, rekao je za RINU predsednik opštine Predrag Maslar.

On navodi da se najveća nenamenska potrošnja beleži u prigradskim naseljima sa velikim površinama pod malinama, kupinama i jabukama.

Ovo nije prvi put da Arilje uvodi ovakve mere slične restrikcije bile su na snazi i prethodnih godina.

Sve manje vode na Rzavu

Tokom sušnih dana i restrikcija vode u šest lokalnih samouprava u Zapadnoj Srbiji koje su počele zbog smanjenog vodostaja, sve oči uprte su sada u reku Rzav.

- Trenutni proticaj je 1340 litara u sekundi, a ukupna ukuona distrubicija ka lokalnim samoupravama je 600 litara u sekundi, juče je to bilo 620 ltara. Mi svako jutro pravimo novi presek, kazao je za RINU Zoran Barać direktor JP Rzav.

On dodaje da je nakon što proticaj padne ispod 1400 litara u sekundi tada se pribegava ograničenju isporuke vode, a to se čini prema konkretno utvrđenom pravilniku. Umanjenja se vrše prema dva kriterijuma. Prvi kriterijum je učešće u samoj investiciji, odnosno ona lokalna samouprava koja je u izgradnju sistema `Rzav` uložila više, oni će imati manje umanjenje od onih koji su uložili manje sredstava. Drugi parametar je količina vode koju je korisnik preuzeo iz ovog sistema, te će privilegovani biti oni koji su uzimali veće količine pijaće vode.

- Trenutno Arilju ide 45 litara vode u sekundi, Požegi 90, Lučanima 65, Čačku 324, Gornjem Milanovcu 76 litara vode u sekundi. Tako će biti sve do ponedeljka ujutru kada ćemo napraviti novi presek, a sve zavisi od stanja na reci u datom trenutku, kazao je Barać.

On ističe da finalne restrikcije vode zavise od komunalnih preduzeća u lokalnim samoupravama.

- Mi uzimamo maksimalnu količinu vode koju nam reka omogućava. Komunlna preduzeća moraju da vode računa kako se voda troši na njihovoj terotoriji. Moraju da smanjuju nenamansku potrošnju. Jako je važno da smanje i svako gubljenje vode, kvarove sve da popravljaju odmah, kako bi se gubljenje vode smanjilo maksimalno, poručuje Barać.