POJAČANA KONTROLA PLOVILA NA REKAMA SRBIJE POSLE INCIDENTA NA TAMIŠU! Evo šta sve morate da ispunite kako vas ne bi sprečili da učestvujete u rečnom saobraćaju
Nakon što je muškarac divljao skuterom na Tamišu u Pančevu i ugrozio život mališana, Ministarstvo unutrašnjih poslova odlučilo je da vrši pojačanu kontrolu plovila na rekama Srbije. Šta je sve potrebno da bi neko legalno i bezbedno upravljao plovilom, za Kurir televiziju otkrio je kapetan Vladica Zdravković.
- Prvo morate da posedujete validno uverenje da ste položili stručni ispit za upravljanje motornim čamcem. Svaki motorni čamac mora da bude registrovan i tehnički ispravan. Naravno, čamac mora da poseduje izvesnu opremu, a to su veslo, kanap od 25 metara, sidro, prva pomoć, protivpožarna zaštita, a nosimo i prsluke za spasavanje, to je nešto što je najneophodnije - objasnio je Zdravković.
Kapetan je napomenuo da je tehnički pregled od izuzetne važnosti.
- Plovila su sigurno sva bezbedna, ali ona moraju da prođu određene tehničke uslove i preglede.
